El PSOE critica "el abandono de los jardines de la estación intermodal de Calahorra" - PSOE CALAHORRA

LOGROÑO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Calahorra critica "el estado de total abandono y falta de mantenimiento que presentan las zonas ajardinadas de la nueva estación intermodal de la ciudad".

Este espacio público, inaugurado hace apenas 6 meses, "acumula maleza descontrolada y vegetación seca. Esta dejadez ofrece una preocupante imagen de suciedad y desidia en la que es la puerta de entrada al municipio para cientos de personas y visitantes al día".

"Lo que debería ser césped es en realidad una proliferación de cardos borriqueros y hierbas altas secas, que superan el metro de altura. Un problema que, con el calor, puede derivar en un incendio. Además, entre las hierbas altas, se esconde suciedad y basura, que provoca una degradación añadida de este espacio".

Para el PSOE "queda claro que el interés de Mónica Arceiz por la estación intermodal es nulo. Tras votar en contra de esta idea cada vez que tuvo ocasión, se encontró con todo el trabajo hecho: los terrenos disponibles, el proyecto redactado, la financiación europea (1 millón de euros) y el compromiso adquirido por parte de la Comunidad Autónoma de financiar hasta el 50 % del coste final, las obras licitadas y casi una decena de empresas que habían presentado su oferta".

Sin embargo, "ahora no es capaz de hacer lo más básico, que es trabajar para que el fantástico proyecto que el PSOE dejó para Calahorra sea un entorno cuidado, limpio y digno".

4,3 MILLONES DE INVERSIÓN PÚBLICA

La alcaldesa de Calahorra "que se vanagloria de haber incrementado el dinero el limpieza, tiene la ciudad más descuidada y sucia que nunca, algo que no puede disimularse con perfume para las máquinas de limpieza o con videos de acciones puntuales que no se corresponden con la realidad que los vecinos viven día a día".

El mantenimiento de los jardines y de los espacios públicos "requieren de una atención constante, y que los concejales y concejalas salgan de sus despachos para poder identificar este tipo de deficiencias y ponerles una solución antes de que sea demasiado tarde".

Calahorra vive presa "de la inacción generalizada de Arceiz y sus concejales en el mantenimiento básico de la ciudad, que está a la vista de toda la ciudadanía, todos los días".

Por todo ello, el PSOE exige "la limpieza y desbroce urgente en todo el entorno de la estación. La ciudadanía de Calahorra paga sus impuestos para recibir unos servicios de calidad y merece una ciudad cuidada, limpia y digna".