El PSOE critica que el centro de la localidad de Haro está "parcheado" - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE HARO

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE critica que el centro de la localidad de Haro está "parcheado". En una nota de prensa explican que el pasado 28 de junio, "una fuerte tormenta afectó de manera importante a nuestra localidad, provocando numerosos desperfectos en distintos puntos del municipio".

Uno de ellos se produjo al inicio de la calle El Mazo, en la zona donde se encontraba el antiguo quiosco de Floren. Allí fue necesario realizar una apertura en el asfalto para reparar uno de los daños ocasionados por el temporal.

Aunque la actuación permitió solucionar inicialmente el problema, con el paso de los días el material se fue deteriorando hasta generar un bache de importantes dimensiones y provocar nuevas roturas en el pavimento.

En la comisión de septiembre, el Grupo Municipal Socialista preguntó si estaba prevista alguna actuación para mejorar el estado de esta zona. La respuesta del concejal de Obras fue que no se realizaría ninguna intervención por el momento y que habría que esperar al asfaltado previsto dentro del plan correspondiente, programado para el próximo año.

Sin embargo, semanas después, "la solución adoptada ha sido colocar una chapa metálica que, además de no estar correctamente fijada ni nivelada, puede suponer un riesgo tanto para los vehículos como para los peatones que transitan por la zona".

Desde el PSOE de Haro "denunciamos un nuevo ejemplo de la política de 'apaños/parches' del tripartito. Una solución provisional y claramente insuficiente en pleno centro de la ciudad, en una calle con un tránsito constante de vehículos y peatones".

"Haro necesita mantenimiento, planificación y soluciones, no chapas colocadas a la espera de que los problemas se solucionen solos", finalizan.