PSOE critica que el Gobierno de Capellán no tiene "estrategia industrial ni proyectos que atraigan riqueza a La Rioja"

El PSOE de La Rioja ha criticado "la inacción" del Gobierno de Gonzalo Capellán en materia económica e industrial asegurando que "no atrae talento ni nuevas empresas, no cuenta con políticas activas de empleo y no dinamiza el suelo industrial".

Consideran los socialistas que nuestra región "se aprovecha de la buena marcha de la economía del país" pero la realidad es que es "la que menos contribuye a lograr esa senda". "Somos la ccaa en donde menos se reduce el desempleo, estamos a la cola en las afiliaciones a la seguridad social, se destruye el empleo autónomo y somos la peor en el Índice de Producción Industrial".

Así se ha expresado este lunes el secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, que también ha criticado la actitud de la consejera de Economía, Belinda León, "que merma los recursos de su Consejería, admite recortes y con el poco dinero que le dejan, lo utiliza para otros servicios. No cree en La Rioja ni en sus potenciales. Hay que salir a buscar y presentar La Rioja como el mejor escaparate de inversión".

Basado en "datos objetivos", Javier García asegura que "nos preocupa mucho la política industrial del Gobierno del PP. No dinamiza la economía ni la industria, no aportan nada nuevo".

Todo ello -asegura- "tiene consecuencias negativas y compromete al presente y al futuro de nuestra región".

EL PARO

Analizando por sectores, según los últimos indicadores económicos de 2025 sobre el paro registrado, desde el PSOE aseguran que La Rioja, en ese año, "ha sido la segunda ccaa en la que menos ha disminuido el paro, tan solo en 202 personas. Ha caído el 1,6 por ciento frente a la media nacional que ha sido del 5,9 por ciento".

Además a los socialistas "les preocupa" que mientras en España, el desempleo ha disminuido en todos los sectores productivos, en La Rioja ha crecido el desempleo en dos fundamentales; la industria y servicios. "Representan más del 65 por ciento de la riqueza de La Rioja", ha dicho García.

En relación con la ocupación, prosigue, "La Rioja se encuentra entre las regiones que menos se ha incrementado la afiliación a la seguridad social. "Han aumentado el 1,3 por ciento en La Rioja mientras que en España ha subido en el 2,3".

CAÍDA DE AUTÓNOMOS E ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Sobre los autónomos, "en La Rioja en 2025 ha caído el 0,9 por ciento, en la actualidad hay 224 autónomos menos que a inicios de 2025".

"Esto demuestra que las políticas de Capellán de dar ayudas universales y sin criterios de renta no cumplen con el objetivo de incentivar el trabajo autónomo", ha reflexionado.

También se ha referido al Índice de Producción Industrial, que mide el comportamiento de las ramas productivas, destacando que en noviembre de 2025 ha disminuido en La Rioja pero esto no es "algo coyuntural", analizando la tendencia de enero a noviembre "ha caído el índice en el 0,2 por ciento, mientras que en España ha crecido en el 1,1 por ciento".

Todos estos datos nos demuestran, ha dicho García, "que en La Rioja no hay políticas activas de empleo, no hay estrategia industrial ni proyectos que atraigan riqueza a la ccaa".

LA ADER, "EL COMODÍN DE CAPELLÁN"

Enfocado en el ámbito económico, el PSOE se ha mostrado especialmente crítico con la acción de la ADER. "En dos años y medio de legislatura de Gonzalo Capellán, el presupuesto de la ADER ha caído un 45 por ciento, 60 millones de euros. Maltratan al tejido productivo, no ayuda a los autónomos ni a las pequeñas ni medianas empresas".

Pero es que, como ha querido incidir, además de recortar presupuesto, en la ADER "no se ejecutan las partidas ni se gestionan con eficacia. La inversión real de los fondos es de cero euros. Lo sangrante es además que en los tres primeros trimestres de 2025 se han hecho tres modificaciones de presupuesto que han derivado a una desviación de 12,2 millones de euros para otros gastos de otras Consejerías".

Parece que, ha dicho García, "las partidas de la ADER suelen ser el comodín de Gonzalo Capellán; me hace falta dinero, pues lo cojo de los fondos de ADER".

Desde el PSOE también han indicado que se ha disminuido en 4 millones de euros las partidas económicas destinadas a investigación, desarrollo e innovación. En 2024 "fuimos una de las ccaa que menos invirtió en este aspecto".

SUELO INDUSTRIAL

Además, recuerda, "lo primero que hizo Capellán al llegar al Gobierno fue devolver 20,5 millones de euros que el Gobierno de España ya había ingresado para revitalizar suelo industrial en Calahorra y Alfaro. Pero en Autol y Santo Domingo, tampoco se han revitalizado los polígonos. Tampoco en el parque de La Maja de Arnedo, "que no se amplía". Así "no podemos atraer empresas nuevas".

Eso sí, como critican desde el PSOE, Capellán quiere "ganar en la competición de ver quién paga menos impuestos. Pero sobre todo se los baja a la riqueza, dicen que eso es atraer talento o empresas pero se ve que no es así".

"Solo han hecho en este tiempo, dos ayudas que han sido un desastre, bonificar a la adquisición de automóviles, vivas en La Rioja o no, que, por suerte, en su segunda edición se han dado cuenta de su error y las han limitado a aquellos empadronados en La Rioja y la segunda dar ayudas universales a autónomos para que vinieran más pero que tampoco lo han conseguido", ha finalizado Javier García.