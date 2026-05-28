PSOE critica que "la justicia evidencia la mala gestión de Escobar" en Cien Tiendas y exige "disculpas y explicaciones"

Archivo - Iván Reinares, concejal del PSOE en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este jueves que "la justicia evidencia la mala gestión de Conrado Escobar" en Cien Tiendas, en relación con la última sentencia desfavorable al Consistorio conocida sobre este asunto, por lo que ha exigidoe "disculpas y explicaciones" al alcalde y al Gobierno local.

En rueda de prensa, el concejal socialista Iván Reinares ha reprochado a Conrado Escobar "la profunda deslealtad que tuvo con el anterior alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza". Y es que la obra de las Cien Tiendas "fue compleja desde el primer momento, y se torció bajo nuestro mandato".

Pero el edil ha defendido que la diferencia "entre la forma de actuar de Escobar y la nuestra radica en cómo afrontamos los problemas", explicando que, durante meses, Escobar "utilizó las Cien Tiendas como un ariete político constante contra el equipo de Gobierno anterior, y lo hizo jugando sucio porque estaba informado puntualmente de todos y cada uno de los pasos que se daban desde las áreas técnicas y jurídicas".

Lo sabía todo, "pero prefirió desgastar al gobierno antes que arrimar el hombro", ha asegurado el concejal socialista quien ha denunciado incluso que "esa deslealtad vino acompañada, además, de grandes promesas".

Reinares ha recordado que en campaña electoral Escobar "prometió tener las obras concluidas en septiembre de 2023". Pero "la realidad hoy" es que "han troceado las obras para hacer un triste tramo de calle al año, y lo único cierto es que solo se han ejecutado unos 100 metros en la calle Beti Jai".

Y "por si todo esto fuera poco, hemos sabido que la justicia ha anulado el expediente de resolución del contrato con la empresa y ha condenado al Ayuntamiento, lo que demuestra la incompetencia absoluta en la gestión administrativa de Conrado Escobar y su equipo".

Iván Reinares ha explicado que la justicia "no ha juzgado el proyecto, ha juzgado la tramitación del actual Gobierno municipal, y la ha calificado con una palabra durísima: actuación torticera".

Así las cosas, ha recordado que "en la pasada legislatura, dejamos el expediente legalmente encauzado, y Escobar lo paró durante cinco meses con la excusa de pedir una auditoría externa que solo buscaba atacar la gestión del anterior mandato".

Y "cuando vieron que el plazo caducaba, intentaron hacer trampas suspendiendo los plazos, algo que la jueza ha afeado al equipo de Gobierno avisando, además, de que actuaron en su propio beneficio y para tapar su mala gestión".

Toda una actuación por la que el concejal del Grupo Socialista ha exigido al alcalde tanto que "pida disculpas por todo, por la mala gestión, por las promesas falsas, por la incompetencia administrativa" como que "dé explicaciones sobre un fallo que nos parece muy grave".