El PSOE critica la política social de vivienda del PP en Logroño, ha vendido 8 pisos municipales "al mejor postor"

El concejal socialista, Álvaro Foncea. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Logroño ha criticado la venta, por parte del Ayuntamiento, de ocho viviendas de propiedad municipal, situadas en el Casco Antiguo de la capital riojana, "al mejor postor" con el único objetivo "de hacer caja". "Se evidencia que la política social de vivienda no está en la agenda del alcalde, Conrado Escobar".

Así se ha expresado el concejal socialista, Álvaro Foncea, quien ha asegurado que el Gobierno del PP en el Consistorio logroñés "ha acabado el año como lo empezó, con una política de vivienda que brilla por su ausencia".

Foncea ha indicado, además, que "el tan anunciado" Plan Municipal de Vivienda "ni siquiera se encuentra publicado en la web municipal". Ante ello, explica, "solo nos encontramos recortes y notas de prensa".

Al respecto de la venta de estas 8 viviendas, desde el PSOE explican que 2 de ellas se han vendido a empresas y otras 4 a dos particulares, con 2 viviendas cada uno.

"ALQUILARLAS PARA RENTABILIZAR LA INVERSIÓN"

Como ha recordado Foncea, en el pliego de condiciones que regulaba el concurso "no había ninguna obligación de que su destino fuera vivienda habitual o que el alquiler estuviera regulado con lo cual los adquirientes pueden optar por vivir en ellas o lo más probable alquilarlas para rentabilizar la inversión".

Se han vendido "al precio más alto, al mejor postor". Además se permitía la concurrencia a empresas privadas, con lo cual, reflexiona Foncea "el objetivo era claro sacar la mayor rentabilidad económica a estas propiedades municipales. Se evidencia que la política social de vivienda no está en la agenda de Conrado Escobar".

Con todo ello, y "en unos momentos en los que la carestía del precio de la vivienda impide a gran parte de la ciudadanía poder comprar o alquilar una vivienda para vivir, toda operación especulativa y lucrativa debe ser totalmente rechazada", ha destacado.

Para el PSOE es "especialmente criticable" que estos inmuebles "formen parte del plan de vivienda del que el alcalde Conrado Escobar presume a diario".

"NADA DE SOCIAL Y TODO DE ESPECULACIÓN"

Así las cosas, indica, "esta venta de inmuebles representa todo lo contrario, no tiene nada de social y todo de especulación a partir del patrimonio público de toda la ciudadanía logroñesa".

Los socialistas "entendemos que todas las viviendas de propiedad municipal deben de tener una función social, garantizando que sean viviendas de utilización para domicilio habitual no permitiendo la compra por particulares o empresas que pretendan una utilización lucrativa de las mismas salvo que sea para alquiler protegido una vez rehabilitadas".

De igual manera, desde el PSOE de Logroño critican "este tipo de prácticas del Partido Popular que, lejos de resolver el problema de la vivienda, lo agrava".

En este sentido, "volvemos a pedir que todas las viviendas públicas que necesiten de rehabilitación sean cedidas al IRVI para su reforma y posterior alquiler social, como ya se hizo en la pasada legislatura socialista".

"No podemos permitir que ni un solo metro cuadrado de titularidad pública pase al mercado libre, y mucho menos gestionado por empresas cuyo objeto social no sea el alquiler protegido".

El Partido Popular, concluye Foncea, "lejos de practicar una política de vivienda real, está realizando una política inmobiliaria, de descapitalización de lo público".

En ese marco -sentencia- "es imposible atajar el problema de la vivienda. La vivienda de titularidad municipal en ningún caso debe pasar al mercado libre".