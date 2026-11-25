Los candidatos socialistas riojanos al Congreso, Raúl Díaz y Emilia Fernández. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha defendido la gestión de Pedro Sánchez en igualdad a la vez que ha advertido de que "los derechos de las mujeres no son una moneda de cambio para alcanzar el poder". Como han indicado "negar la violencia de género también mata" y, ante ello, piden el voto socialista el próximo domingo para seguir desarrollando políticas que combatan, desde las administraciones y los poderes públicos, la violencia contra las mujeres.

Así lo han manifestado los candidatos socialistas riojanos al Congreso, Raúl Díaz y Emilia Fernández, con motivo del 25N, Día Internacional Contra la Violencia de Género. Raúl Díaz ha asegurado que esta es la violencia "más cruel, dañina y brutal. Es intrínseca al machismo en la peor de sus formas, capaz de adaptarse además a cada avance social y a cada avance tecnológico".

PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

Por eso ve necesario "incrementar las dotaciones presupuestarias" y desde el PSOE proponen en estas elecciones generales un plan integral de formación en violencia de género y también tipificar como delito específico el fenómeno conocido como las 'deepfakes sexuales' (imagen, audio o vídeo generado o manipulado por inteligencia artificial para hacer parecer que una persona real participa en una escena sexual que nunca ocurrió, sin su consentimiento).

También propondrán tipificarlo en el Código Penal como un delito específico. En este sentido, ha dicho, es importante hacerlo porque "el daño que se infringe a las mujeres por esta vía no solo es virtual, atenta a su dignidad, imagen, seguridad, reputación y honorabilidad".

Además desde el PSOE propondrán un amplio paquete legislativo que vaya a tener un triple objetivo: En primer lugar, luchar en contra de la violencia vicaria, ampliar la protección de los huérfanos y de las huérfanas por esta causa y pasar de la actual protección parcial a un marco integral y específico donde se identifique antes el riesgo, donde se puedan suspender las visitas que sean peligrosas.

Pretenden desarrollar una Ley contra la trata de seres humanos y otra abolicionista del sistema prostitucional, "una ley que ya llevamos al Congreso de los Diputados en esta legislatura pero que ni tan siquiera pasó el primer trámite".

"NEGACIÓN" DE VOX

En su intervención, Díaz también ha recordado a la ciudadanía que en el programa electoral de Vox, "no aparece la palabra violencia de género en ninguna de sus páginas". Ante ello ha preguntado al PP que si en sus pactos con dicha formación política "la violencia de género será una línea roja o hará como con otros temas, como la memoria democrática, el colectivo LGTBI o con la prioridad nacional".

Es decir, "el Partido Popular comprando todos y cada uno de estos marcos caducos, rancios y ultraderechistas que ha puesto Vox encima de la mesa".

En este sentido, continúa, quiere saber si Feijóo "verdaderamente apostará por seguir incrementando y fortaleciendo el pacto del Estado contra la violencia de género o va a seguir blanqueando a un diputado de la extrema derecha de Vox condenado en firme por violencia de género diciendo que tuvo un divorcio duro".

Ante todo ello ha pedido al PP "sensatez" y que no se dejen atrapar "por los marcos que quiere instalar Vox". Desde el PSOE, ha finalizado, "pedimos moderación, sensatez y altura de miras".

EL PP PLANTEA "RECORTES"

Por su parte, Emilia Fernández ha indicado que mientras el PP plantea "recortes en las políticas de igualdad y cede competencias en esta materia a la ultraderecha en sus acuerdos de Gobierno, el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado nuevas leyes, ha ampliado derechos y ha aumentado recursos destinados a combatir la violencia machista".

Una lucha contra la violencia de género que exige "voluntad política, leyes y recursos. Y por eso, este Gobierno progresista ha puesto más recursos al pacto de Estado, llegando hasta los 300 millones de euros. Además, los fondos que se dedican a las comunidades autónomas han pasado de un compromiso inicial de 100 millones a 160 millones anuales".

"Esto está en juego el domingo, porque ya sabemos lo que harán PP y Vox".

A nivel regional, Emilia Fernández ha criticado cómo el Gobierno de Gonzalo Capellán ha dejado "sin atención presencial las 24 horas del día" el Servicio de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual.

Finalmente ha hecho un llamamiento a las urnas explicando que el único voto en La Rioja "capaz de frenar a la ultraderecha es el voto al Partido Socialista".