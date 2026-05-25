PSOE dice que Gobierno "ampara vínculos con el sector privado del coordinador de investigación" Fundación Rioja Salud

El diputado regional Miguel González de Legarra en comparecencia de prensa - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional Miguel González de Legarra ha recordado que la Fundación Rioja Salud "tiene como principal cometido la gestión del CIBIR, así como la gestión de otras Unidades asistenciales como el Banco de Sangre, la Unidad de Mama, Cuidados Paliativos, Medicina Nuclear y Radiología Oncoterápica".

Por eso, "es especialmente grave la opacidad, falta de rigor y deterioro institucional en que vive esta Fundación como consecuencia de la forma de proceder del Coordinador de Investigación de la Fundación, Eduardo Mirpuri".

González de Legarra ha asegurado que Mirpuri "acumula responsabilidades en el ámbito público y en el privado, sin que exista información clara, pública ni accesible sobre en qué condiciones se produce esa compatibilidad".

Y es que Mirpuri, además de su puesto en una fundación pública, "ejerce también como Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad privada Internacional de Catalunya, forma parte del Consejo Consultivo de otra segunda universidad privada, la Universidad Internacional de La Rioja y, por si esto fuera poco, también es Administrador Único de la empresa Biostare Technologies S.L, cuyo objeto social es, precisamente, la fabricación de especialidades farmacéuticas".

El diputado socialista ha dicho que solo esta última circunstancia "ya supone una evidente falta de ética, y plantea un claro riesgo de conflicto de intereses, al tratarse de una actividad directamente relacionada con los fines y competencias de Fundación Rioja Salud". Por eso, González de Legarra se ha preguntado "si todo esto es compatible, desde cuándo, con qué retribuciones y con qué consecuencias".

Ha aseverado que "cuando quien dirige la investigación en una entidad financiada con recursos públicos y participa simultáneamente en estructuras privadas con intereses coincidentes en el mismo ámbito en que se investiga gracias a esa financiación pública, lo mínimo exigible es transparencia absoluta y control riguroso". Estamos asistiendo, ha añadido, a una "más que preocupante confusión entre lo público y lo privado en la que proyectos, conocimiento y recursos financiados con dinero de todos pueden terminar generando beneficios, directos o indirectos, en estructuras privadas".

González de Legarra ha afirmado que a esta "falta de transparencia hay que añadir un deterioro evidente del funcionamiento interno del CIBIR, con quejas reiteradas del personal investigador, con una clara falta de liderazgo y una sensación creciente de abandono".

Y, además, "hemos tenido conocimiento fidedigno de la existencia de dos denuncias por presunto acoso laboral vinculadas, precisamente, a la actuación de Mirpuri".

El diputado socialista ha reclamado explicaciones al gerente de la Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, y ha asegurado todo esto "no puede suceder sin el conocimiento de la consejera María Martín, ya que nada de esto puede sostenerse sin una decisión política que opta por mirar hacia otro lado".

González de Legarra ha advertido de que "no vamos a aceptar que la Fundación Rioja Salud siga funcionando en estas condiciones, que se utilicen recursos públicos sin control o que se degrade una institución clave para la sanidad y la investigación en La Rioja".