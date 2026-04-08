El PSOE dice que el Gobierno riojano "carece de ideas" y les acusa de "copiar" sus iniciativas

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, en comparecencia de prensa - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja "carece de ideas y copia de forma descarada iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista", ha afirmado la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, que ha presentado las iniciativas que su formación defenderá en el pleno que se celebra mañana en el Parlamento de La Rioja.

Entre esas iniciativas está la de preguntar "por el motivo que ha llevado a la consejería de Agricultura y Ganadería a vincular la concesión de las ayudas a la cosecha en verde de este año a un posible arranque de viñedo por parte de los agricultores, una medida que ya ha sido criticada por algunas OPAS".

Y, también, "preguntaremos al Gobierno sobre si considera necesario aprobar medidas complementarias a las puestas en marcha por el Gobierno de España para paliar las consecuencias de esta nueva crisis derivada de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán". Otras comunidades autónomas "ya han anunciado planes de acción, el PSOE de La Rioja ha propuesto un paquete de ayudas que moviliza 7 millones de euros, pero el Ejecutivo de Capellán sigue sin hacer nada".

Orradre ha explicado que en esta sesión "defenderemos una PNL en la que solicitamos al Gobierno del PP la elaboración, en un plazo de tres meses, de una evaluación pública y detallada del I Plan Integral para la Población Gitana de La Rioja". También, "pedimos la elaboración de un II Plan para la Población Gitana de La Rioja, la creación del Consejo del Pueblo Gitano de La Rioja y la presentación, con carácter anual, en el Parlamento de La Rioja de un informe periódico de seguimiento de las políticas públicas dirigidas a este colectivo".

Se trata, ha dicho la portavoz adjunta del GPS, de una iniciativa "surgida a raíz de la reunión que mantuvimos con representantes del Pueblo Gitano en La Rioja". Casualmente, el Gobierno de La Rioja "anunció hace apenas una semana el impulso a la creación del Consejo del Pueblo Gitano que, también casualmente, es una de las cosas que nosotros pedimos en nuestra proposición no de ley registrada en el parlamento días antes de este anuncio que claramente nos ha copiado el señor Capellán". Es una muestra más de que estamos ante un Ejecutivo "tan paralizado y falto de ideas que se limita a copiar las iniciativas de la oposición de forma descarada".

Por último, Sara Orradre ha explicado que en este pleno se debatirá la iniciativa de creación de una comisión específica de estudio sobre el sector primario en La Rioja a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Se trata de "escuchar a todos los representantes del sector para poder elaborar un diagnóstico de situación, así como poder plantear al gobierno posibles medidas encaminadas a garantizar la viabilidad". Es la segunda vez que planteamos una comisión de estas características y "esperamos que ahora, el PP no se oponga".