PSOE exige a Escobar "desbloquear" PGM de Logroño y reclama un 'plan puente' "urgente" para crear suelo para vivienda

Alonso y Foncea, en la rueda de prensa - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha exigido este lunes al alcalde de la ciudad Conrado Escobar "desbloquear el Plan General Municipal (PMG) para someterlo a una revisión integral", dado que el actual es de 1985, y, "mientras éste se desarrolle, la creación de un 'plan puente' para facilitar la construcción de vivienda sobre todo pública".

El portavoz del Grupo, Luis Alonso, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto al concejal socialista Álvaro Foncea para proponer esta solución que haga frente a "la absoluta paralización en la que se encuentra el proceso de revisión del PMG".

Alonso ha señalado que esta situación "que hace que Logroño siga perdiendo oportunidades urbanísticas" es "culpa de un Conrado Escobar que, con mayoría absoluta, ha sido incapaz en esta legislatura de "dar salida a lo que es uno de los principales instrumentos de planificación urbanística de la ciudad".

Así, en sus palabras, el alcalde y su equipo de Gobierno no han podido "adjudicar el nuevo contrato a la única empresa presentada" ni tampoco han sido capaces de "resolver la licitación dejando la revisión desierta" en el caso de que la única oferta no cumpla los requisitos establecidos. "No van ni para adelante ni para atrás", ha dicho.

El portavoz ha exigido a Escobar que "tome ya una decisión sobre la nueva licitación del Plan General" y ha lamentado que el primer edil haya sido incapaz de configurar en cuatro años "el principal instrumento urbanístico del Ayuntamiento" ya que "no va a estar listo en esta legislatura, ni casi seguro, en la siguiente tampoco".

"En 2031, Logroño no tendrá revisión del Plan General", ha recalcado Alonso, quien, por ello, ha defendido la necesidad de contar con ese 'plan puente', que podría estar listo "en 12, 14, 16, un máximo de 18 meses" para dar salida "sobre todo a nueva VPO".

Por ello, el concejal Álvaro Foncea ha propuesto la aprobación "con carácter de urgencia" de ese 'plan puente' que "permita la calificación de nuevos sectores de suelo urbano" para ofrecer "nuevo suelo para vivienda y especialmente para VPO".

Esta iniciativa "debe surgir de una propuesta de los servicios técnicos municipales" que sea convalidada por los Grupos Municipales.

Como líneas generales del plan, el edil ha citado "el desbloqueo de suelo para la construcción de nuevas viviendas, que los nuevos sectores se dispongan en suelo actualmente calificado como suelo urbanizable no delimitado".

También "que el peso de la VPO se sitúe por encima del 40 por ciento, que sea continuación del tramo urbano ya existente y que ayude al desarrollo de aquellas infraestructuras claves para Logroño".

Y es que "Logroño necesita de instrumentos nuevos que sean capaces de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos", ha indicado el concejal quien ha pedido a Escobar que "acepte la propuesta para que en un plazo razonable, Logroño pueda contar con nuevos sectores de suelo urbanizable".