El PSOE insiste en que la rotonda de Vara de Rey "es un error" que va a costar a los logroñeses "un millón de euros"

Carpa instalada por el PSOE para explicar el proyecto de rotonda del Equipo de Gobierno en Vara de Rey, asi como dar a conocer la propuesta socialista - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, y el concejal Álvaro Foncea, han insistido en el "error" del Equipo de Gobierno Municipal de construir una rotonda en Vara de Rey con República Argentina, en la zona de la antigua estación de autobuses, que "traerá implicaciones negativas para la ciudad", y que además va a costar a los logroñeses "un millón de euros".

Ambos, han realizado estas manifestaciones con motivo de la instalación de una carpa informativa para analizar el proyecto de la rotonda, y para explicar la alternativa diseñada por el PSOE. Una propuesta socialista que pasa por "reformar el entorno de la vieja estación de autobuses con la creación de una plaza en la que ganen protagonismo el peatón y las zonas verdes".

Alonso ha asegurado que el modelo de ciudad "que queremos los socialistas es el de crear espacios amables que prioricen las relaciones sociales, la movilidad activa y el transporte público". Además, el portavoz socialista ha alertado que Escobar "va a gastar más de 1 millón de euros en esta rotonda, a lo que debemos añadir los 2 millones que ha perdido de financiación europea por su absoluta inoperancia para revitalizar la calle San Antón".

Además, con la acción que pretende acometer el Equipo de Gobierno "perderemos arbolado en la zona, en un momento donde ante las altas temperaturas el camino que debiéramos emprender es el contrario, ganar árboles y zonas verdes", ha añadido el portavoz. Con "nuestra alternativa, mantenemos todo el arbolado en este lugar, además de aumentar los espacios verdes".

INCREMENTO DE SUPERFICIE PEATONAL

Por su parte, el concejal Álvaro Foncea ha explicado que el proyecto diseñado por el PSOE se sustancia en "la creación de una plaza, que supondría el incremento del porcentaje de superficie peatonal o vegetal hasta el 72 por ciento, con ampliaciones de acera y la integración de la calle Avenida España con una plataforma única".

Además, sobre el espacio destinado a la calzada de Vara de Rey, "proponemos habilitar un nuevo paso peatonal elevado, a cota de acera, para unir peatonalmente las dos partes de esta nueva plaza", ha dicho Foncea. Asimismo, el proyecto que ha presentado el Grupo Municipal Socialista contempla "ensanchar los dos pasos existentes en Pérez Galdós y Pío XII para mejorar las conexiones con San Antón y potenciar la pacificación del entorno del nuevo centro intergeneracional de la antigua estación de autobuses".

Foncea ha destacado que, de esta manera, y con sistemas de priorización semafórica "se potenciaría el transporte público a través de la consolidación del carril bus/taxi a su paso por esta zona". Álvaro Foncea ha subrayado que el espacio propuesto por el PSOE "sería más atractivo que la creación de una rotonda, ya que fomentaría la actividad comercial permitiendo el juego, la conversación y el descanso". Y, a la vez, "se reduciría el ruido, la contaminación y el riesgo de accidentes".

Por último, el concejal del PSOE ha recordado que la propuesta del Equipo de Gobierno "supone más tráfico, más contaminación y más riesgo de accidentes, frente a la plaza que hemos diseñado los socialistas donde el protagonismo recae en la ciudadanía y los espacios verdes".