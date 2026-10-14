PSOE e IU dicen que el presupuesto de Economía "es el que menos crece" y está limitado" frente al apoyo del PP

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, junto a su equipo, presenta los presupuestos de 2027 de su departamento - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, José Ángel Lacalzada, y el de Izquierda Unida, Carlos Ollero, han señalado que el presupuesto de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo "es el que menos crece" de todos los departamentos y "está limitado para afrontar las necesidades". Frente a ello, la parlamentaria del PP, Mar Cotelo, ha puesto en valor que estas cuentas "apoyan el trabajo y el esfuerzo de los empresarios".

Ha sido tras participar en la Comisión de Presupuestos de Parlamento de La Rioja, donde la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, acompañada de su equipo, ha dado cuenta del presupuesto de su área para 2027.

"CUENTA POCO CON LA PARTE SOCIAL"

Para Izquierda Unida, según ha indicado su diputado, Carlos Ollero, es un presupuesto "muy limitado sobre todo para afrontar las necesidades en cuanto a políticas públicas, en economía y sobre todo en desarrollo industrial que demanda nuestra comunidad autónoma, que demandan también sobre todo los trabajadores y las trabajadoras de La Rioja".

"Hemos constatado que cada vez más dinero del presupuesto de esta consejería va destinado sencillamente al ADER, es decir, a ayudas empresariales", ha apuntado, para añadir que "estas ayudas empresariales no se condicionan con criterios sociales, con criterios que ayuden también al crecimiento del empleo en nuestra comunidad autónoma, del empleo estable, del empleo de calidad, como demandamos desde Izquierda Unida y creemos que desde el conjunto de la sociedad riojana".

Para Ollero "está clarísimo que las políticas económicas e industriales con este gobierno del Partido Popular se definen desde la parte empresarial y se cuenta muy poco con la parte social, con los trabajadores y las trabajadoras". "Una vez más, los trabajadores por cuenta ajena son los grandes olvidados, las grandes olvidadas de los presupuestos de esta Consejería", al tiempo que ha destacado que "es especialmente grave, en un momento en que la siniestralidad laboral sigue aumentando, nos encontramos con un presupuesto que desciende, un ocho por ciento, en cuanto a actividades de salud laboral", algo que "es realmente escandaloso".

"AUSENCIA DE PROYECTO"

Por su parte, Lacalzada ha afirmado que con el presupuesto de esta Consejería se "confirma la total ausencia de un proyecto de política económica e industrial del Gobierno de Capellán, más allá de dar ayudas indiscriminadas sin criterio y de bajar impuestos a aquellos que menos lo necesitan". De hecho, el presupuesto en materia económica para 2027 "es el que menos crece de todas las consejerías".

Todo, en un departamento que, además, "es el que peor gestiona el presupuesto, ya que, en estos más de tres años de legislatura, la ejecución presupuestaria de la inversión de la consejería apenas es del 5 por ciento". Lacalzada ha explicado que el 75 por ciento del presupuesto de esta consejería "se debe a las transferencias que realiza a la ADER".

Para el diputado socialista "lo más grave es que en estas cuentas "disminuyen las ayudas a las empresas, pymes y autónomos en más de 2,5 millones de euros". Además, ha señalado dicho que el presupuesto de la consejería "incluye para el próximo ejercicio una partida de 22,7 millones dentro del plan anunciado por el presidente para impulsar y revitalizar los polígonos industriales". El problema es que "estamos ante una burla porque en los tres años anteriores se había presupuestado para este fin 33 millones de euros, y la ejecución ha sido cero".

Ante un presupuesto malo y que no impulsa la economía riojana, José Ángel Lacalzada ha dicho que "es necesario y urgente aprobar una estrategia de localización empresarial en nuestra comunidad, con una apuesta clara por el suelo industrial". Además, "es imprescindible impulsar la competitividad de nuestro tejido industrial fomentado los ejes estratégicos como la I+D+i, la digitalización, la internacionalización, la formación y la atracción y retención de talento en nuestra región".

"APOYO AL TRABAJO Y ESFUERZO DE LOS EMPRESARIOS"

Por el Partido Popular, su diputada Mar Cotelo ha indicado que las cuentas de esta Consejería "reflejan el apoyo al trabajo y al esfuerzo de los empresarios, donde se ve que ADER tiene un incremento de más de un 17 por ciento para apoyar a las empresas, donde hay más de 57 millones en inversión empresarial, donde hay 121 millones en I +D +I y 22 millones nada más que en este año en un plan de crecimiento de los polígonos industriales".

Para su formación "estos presupuestos no solo son números; son empresas, son trabajadores, son comerciantes, son autónomos que mantienen sus negocios y por lo tanto mantienen el empleo". "Este es el mejor legado del Partido Popular para todo el tejido productivo riojano", ha añadido.

Cotelo ha asegurado, además, que los presupuestos generales de La Rioja "demuestran cómo, cuando gobierna el Partido Popular, la economía riojana funciona. Son los presupuestos más elevados de la historia de La Rioja y sin subir impuestos", hasta el punto de "reducir los impuestos en 14 ocasiones, lo que ha supuesto un ahorro para los riojanos de 237 millones y, aún así, ha habido un incremento en la recaudación de un 10,13 por ciento".

"Esto es trabajar y gobernar con responsabilidad pensando en el bienestar y en el bolsillo de los riojanos, al contrario de lo que está produciéndose en España, donde se ha dado un incumplimiento del mandato constitucional, porque, como todos sabemos, ha habido cuatro años donde no ha habido ni un solo presupuesto, donde se han subido en 141 ocasiones los impuestos, donde hay más paro, donde hay más inflación y por lo tanto todos somos más pobres", ha concluido la parlamentaria popular.