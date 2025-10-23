PSOE e IU lamentan que no se de respuesta al problema de la vivienda mientras Vox ve falta de control y PP impulso

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras la presentación de los presupuestos de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación por parte de su titular, Daniel Osés, PSOE e IU han lamentado que no se de respuesta al problema de la vivienda, mientras Vox ha visto falta de control en el Plan de Obras y Servicios y el PP impulso y una forma seria de gobernar.

Desde Izquierda Unida, Carlos Ollero ha resaltado cómo con este presupuesto, que ha calificado de "continuista y conservador, es imposible", ha dicho, "solucionar los problemas de vivienda en nuestra comunidad autónoma".

"No hay ni un sólo programa novedoso que asegure respuestas inmediatas, urgentes, que pongan en manos de la juventud, de los trabajadores, de las trabajadoras, viviendas, sobre todo de alquiler, a precios asequibles", ha clamado.

Ha sumado que "los programas de lucha contra la despoblación tienen cifras presupuestarias muy inferiores comparadas con las necesidades que tenemos en nuestra comunidad autónoma".

Desde el PSOE, Ricardo Velasco ha lamentado que el presupuesto no afronte "el problema real de la vivienda" y que base todo en las políticas del Gobierno de España.

"La competencia de vivienda es del Gobierno de La Rioja y está haciendo una dejación de sus funciones", ha dicho señalando una "disminución en un 25 por ciento de las ayudas al alquiler".

También ha mostrado su preocupación, en el ámbito de las infraestructuras, por "la privatización que está sufriendo la conservación y mantenimiento de las carreteras regionales".

El resultado, ha dicho, "es que las carreteras regionales actualmente están mucho peor conservadas de lo que estaban con anterioridad".

Desde Vox, Héctor Alacid ha puesto el acento en las infraestructuras. Aún reconociendo que "no hay competencias" ha visto que no se puede "fiar todo a un ministro y al Gobierno nacional".

En el Plan Revive ha visto que "hablar de jóvenes hasta 45 años es una falta de respeto" y en la asignación de las partidas previstas en el Plan de Obras y Servicios Locales ha visto que falta "un seguimiento y un control del resultado de todas las inversiones".

El 'popular' Diego Bengoa ha calificado las partidas de 2026 en la Consejería de Infraestructuras, Transportes, Vivienda y Lucha para la Despoblación del Gobierno de La Rioja como "unos grandes presupuestos".

"Respaldamos estos presupuestos, así como el trabajo del Gobierno y de la Consejería que dirige el consejero Daniel Osés, porque estas cuentas reflejan una forma de gobernar seria, eficaz y centrada en las personas, con 118,6 millones de euros", ha dicho.

Ha añadido que "se consolida el esfuerzo inversor de años anteriores y se avanza en tres ejes principales, que son el apoyo a los municipios, más inversión en infraestructuras y más impulso a la vivienda".