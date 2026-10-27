El PSOE lamenta la muerte del exalcalde Tomás Santos; "Un extraordinario servidor público y un ser humano excepcional"

Archivo - Tomás Santos, alcalde de Logroño. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja lamenta "profundamente" el fallecimiento de Tomás Santos, alcalde de Logroño entre 2007 y 2011 y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital entre los años 2003 y 2007.

El secretario general de los socialistas riojanos, Javier García, ha lamentado que con la muerte de Tomás Santos "se nos va no sólo un extraordinario servidor público y un magnífico alcalde de la ciudad de Logroño, ciudad a la que amaba profundamente, sino un ser humano excepcional".

"Él ponía humanidad a todo lo que hacía. Ha sido un magnífico compañero de partido, un magnífico ciudadano logroñés y riojano, pero su obra permanecerá de por vida", ha afirmado.

Como ha destacado, los socialistas "decimos que no morimos, nos sembramos y estoy seguro de que Tomás Santos es una semilla que florecerá de entre los suyos y de entre todos los logroñeses y logroñesas".

Finalmente, ha querido trasladar el pésame de toda la familia socialista a su familia en particular.

Santos ha sido un referente en la vida pública logroñesa, a la que ha estado vinculado durante años a través de la política, el periodismo y el fútbol. "Tomás fue un gran alcalde, pero sobre todo ha sido una buena persona", finalizan desde el PSOE.