El PSOE de Lardero critica "la escandalosa gestión económica y administrativa del Equipo de Gobierno"

LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lardero critica "la grave situación económica y administrativa que atraviesa el Consistorio". La portavoz del Grupo Socialista, Noelia González ha asegurado que el último informe elaborado por la Intervención Municipal "refleja la escandalosa gestión económica del Equipo de Gobierno del Partido Popular".

González ha exigido a la alcaldesa "explicaciones por el pago de casi 1,4 millones de euros mediante decenas de facturas que no contaban con el expediente de contratación correspondiente".

La portavoz socialista ha relatado como el Ejecutivo local "permitió, en primer lugar, el fraccionamiento de contratos por más de 36.000 euros y, después, pagó casi 93.000 euros en obras de la red de aguas a través de modificaciones verbales, algo que está taxativamente prohibido".

Y, junto a todo esto, el Equipo de Gobierno "ha entregado múltiples relaciones de facturas por valor de 40.000, 60.000 e incluso 80.000 euros sin ningún tipo de expediente de contratación". Noelia González ha asegurado que "vemos con preocupación como la alcaldesa, Isabel Barceló, y su Equipo de Gobierno desarrollan este modus operandi para eludir la ley".

Además, desde el PSOE de Lardero también alertamos de la "manipulación directa de dinero". Y es que, según el informe de intervención, por orden directa de la concejala delegada, "se han hecho entregas de dinero en efectivo provenientes de diversos servicios como el de podología o los festejos taurinos, entregas que han sido declaradas por la intervención como nulas de pleno derecho al no contar con una ordenanza fiscal o acuerdo regulador que fije dichos precios públicos".

González ha recordado que "se han llegado a entregar en mano hasta 1.738 euros en la tesorería municipal". Por eso, los socialistas "queremos saber quién ha prestado esos servicios".

La portavoz socialista ha asegurado que "estamos ante una gestión escandalosa por parte del Equipo de Gobierno que, mientras sube el precio de la ayuda a domicilio a ancianos y dependientes, o aumenta las tasas municipales, no está cobrando la tasa de ocupación a la venta ambulante y mercadillos y no tramita las sanciones en materia urbanística". Todo esto "también lo recoge en el informe de Intervención".

Noelia González ha exigido a la alcaldesa que "explique quién ha prestado servicios pagados en efectivo". Además "que se apruebe de forma urgente las ordenanzas correspondientes para que los servicios municipales cuenten con total seguridad jurídica". También "queremos que se implementen medios de pago seguros que eviten la manipulación de dinero en efectivo por parte de este Ayuntamiento, y licitar contratos públicos con un estricto cumplimiento de la Ley".