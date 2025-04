PSOE Logroño condena "declaraciones públicas" de VOX y critica "inacción" de PP "ante discursos de odio"

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Logroño Iván Reinares ha condenado "con total rotundidad" este viernes "los comportamientos y declaraciones públicas" de la portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Consistorio, María Jiménez, "así como la absoluta inacción del Partido Popular ante los discursos de odio".

En una comparecencia ante los periodistas, Reinares ha relatado como en los últimos días, Jiménez "ha vuelto a banalizar el compromiso de Logroño con la acogida y la convivencia, ridiculizando desde su cargo público el trabajo de tantas personas que luchan a diario por una ciudad más justa e igualitaria".

Ha detallado que "lo ha hecho mediante una publicación en una red social con un mensaje que decía 'Queremos un Logroño libre de islamismo, no vamos a permitir que avance y ponga en peligro nuestra cultura y nuestras tradiciones. Con el bienestar y la convivencia de los logroñeses no se juega', acompañado con una imagen, en los portales de este mismo ayuntamiento, de dos grupos de mujeres con velo, dos de ellas con un carrito de bebé con sus hijos e hijas".

A juicio de Reinares, además, que "lo más grave es que esto no es un desliz, sino que forma parte de una estrategia política perfectamente calculada que consiste en sembrar miedo, enfrentar a la ciudadanía y blanquear un discurso peligroso, que alimenta el odio y ataca la convivencia".

Se trata, ha dicho Iván Reinares, de una estrategia "que se articula con campañas en redes, discursos populistas y mociones plagadas de odio". En este sentido, Reinares ha recordado que "hasta en dos ocasiones se han paralizado mociones del grupo municipal de VOX por ser claros ejemplos de discursos de odio".

Propuestas, ha señalado, "que han sido inadmitidas por la Presidencia del pleno gracias a la acción política de este grupo, del Grupo Municipal Socialista, con informes que presentamos alegando que esas mociones que Vox quería introducir en el debate público contenían expresiones y propuestas contra los principios democráticos e incluso contra el propio reglamento del pleno".

"Y aquí lo decimos alto y claro, condenamos firmemente la actitud de VOX, no sólo lo que dicen sino por cómo lo hacen y desde dónde lo hacen. Lo hacen desde un cargo público, desde un acta institucional, muchas veces desde el mismo salón de plenos. No sólo es esta publicación en esta red social sino una trayectoria continuada de banalización del sufrimiento, del desprecio de los derechos humanos y ataques a las políticas públicas de inclusión", ha argumentado Reinares.

En sus palabras, además, "la islamofobia no tiene nada que ver con preservar nuestras tradiciones, todo lo contrario, quienes siembran el odio desde esta excusa están atacando el verdadero sentido de la convivencia".

"El paradigma de la interculturalidad nos enseña que las culturas no compiten. Dialogan, que la identidad no se protege excluyendo sino compartiendo. Logroño debe seguir siendo un ejemplo de convivencia en igualdad y no permitir que se normalicen estos discursos que estigmatizan a las personas por su religión o por su origen", ha asegurado.

"INACCIÓN" DEL PP.

Por otro lado, el concejal socialista ha lamentado "la actitud del equipo de Gobierno del PP, que ha bloqueado con su inacción la aplicación del Acuerdo Municipal contra los Discursos de Odio, aprobado por el Pleno en julio de 2024 a propuesta del PSOE".

Reinares ha explicado que "fue una moción donde el propio Partido Popular, para aprobarla, hizo una enmienda, una enmienda de supresión de un punto, que nosotros dentro de lo que entendíamos de la búsqueda de un consenso aprobamos y entonces la moción fue aprobada con la mayoría, por el voto de todos los grupos políticos, menos Vox".

Pero "viendo la situación, viendo los meses que han pasado, entendemos que el Partido Popular votó a favor del acuerdo porque no podía permitirse votar en contra, pero que o no creían en él o no está en su lista de preferencias o prioridades a la hora de hacer algo para aplicarlo".

Desde entonces, ha lamentado que "no se ha producido ni una convocatoria, ni una campaña, ni una medida concreta para ponerlo en marcha, es una oportunidad perdida para mostrar unidad frente a este tipo de mensajes peligrosos como el que nos trae hoy aquí, si hoy hubiésemos tenido ese acuerdo podríamos juntos habernos posicionado para parar y minimizar ese discurso".

"El alcalde -ha criticado- ha optado por el silencio y el silencio, bajo nuestro punto de vista, cuando se tolera lo intolerable, es un silencio cómplice".

Ha contrapuesto que desde el PSOE "queremos transmitir a toda la ciudadanía un mensaje fuerte frente al miedo y a la mentira, que seguiremos defendiendo un Logroño orgulloso de su diversidad y también decirles a quienes promueven el odio que nos tendrán siempre enfrente reafirmando diariamente nuestro compromiso con una ciudad abierta, acogedora y valiente".

También, ha añadido, "liderando una respuesta institucional frente al odio y también, muy importante, estando vigilantes para que si consideramos que se traspasa la fina línea que va del discurso de odio a delito de odio, denunciarlo de todas las formas que creamos oportunas".

Algo que, "aunque es complicado", están analizando ya los socialistas con el mensaje en redes de la concjala de VOX "y si vemos que se traspasa esa línea, lo denunciaremos donde lo tengamos que denunciar, en Fiscalía o donde sea".