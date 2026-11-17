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LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha considerado que el Gobierno local encabezado por el alcalde Conrado Escobar "está dando la espalda a los vecinos convirtiendo la participación ciudadana en un mero trámite".

Así lo ha dicho el concejal Kilian Cruz Dunne, que ha comparecido este martes en rueda de prensa, en la que ha dado por "agotado" el modelo de participación de Conrado Escobar "ya que se ha convertido en un entramado administrativo que no da respuesta efectiva a las propuestas vecinales".

El edil ha puesto de ejemplo las Juntas de Distrito, las filas en las ventanillas municipales y las obras municipales en los barrios como ejemplos claros de la deriva de Conrado Escobar.

De este modo, el concejal socialista ha señalado que las Juntas de Distrito "se han convertido en espacios de frustración ciudadana" por "los retrasos en las propuestas vecinales y la falta de soluciones".

Y es que "las actas reflejan iniciativas que tardan años en tramitarse, grupos de trabajo que apenas se convocan y debates ciudadanos que encuentran muchas limitaciones", ha indicado Cruz Dunne.

LAS FILAS RECURRENTES EN EL AYUNTAMIENTO.

Asimismo, el edil del PSOE ha tildado de "deficiente" la atención ciudadana en el Consistorio "por la falta de persona, el exceso de burocracia y una digitalización que dificulta los trámites a determinados colectivos".

Como consecuencia, "hay constantes filas en las ventanillas del Ayuntamiento, cabreo constante ante la imposibilidad de conseguir cita para asuntos urgentes y la imposibilidad del usuario para recibir atención telefónica", ha lamentado.

Por último, el concejal del Grupo Municipal Socialista ha puesto de relieve la desastrosa gestión realizada por el Gobierno de Escobar en la rotonda provisional de Carmen Medrano, un ejemplo claro de "falta de información y participación vecinal", al presentar una rotonda que no correspondía con el alcance real de la obra.

Cruz Dunne ha recordado otros casos similares como la rotonda de Vara de Rey, la no actuación en la carretera de El Cortijo, la zona de bajas emisiones en los barrios de Madre de Dios y San Jose, la deficiente remodelación de las calles Beatos Mena y Navarrete en el que el Gobierno de Escobar "ha adoptado decisiones de forma unilateral sin compartirlas con los vecinos".

Por todo ello, el PSOE exige a Conrado Escobar "que revise el modelo de participación, corrija sus deficiencias y trabaje con la oposición y las asociaciones vecinales para recuperar la confianza ciudadana".