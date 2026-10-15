El PSOE plantea 16 enmiendas a la Ordenanza de Ayudas de Emergencia de Logroño para "corregir" su "recorte encubierto"

Iván Reinares, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Logroño. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha planteado un total de 16 enmiendas a la futura Ordenanza municipal de Ayudas de Emergencia, para "corregir su recorte encubierto" y la "lentitud burocrática" en su concesión tal como están formuladas en la actualidad, según ha asegurado el portavoz socialista Iván Reinares.

Como ha incidido en rueda de prensa, y recordando que la semana pasada la formación alertó del "intento de aprobarla por la puerta de atrás", "el objetivo es corregir de raíz algunas cuestiones de esta norma que entendemos que es un manual pensado para perpetuar la lentitud y el recorte encubierto en los servicios sociales".

De este modo, ha afirmado Reinares, con estas 16 enmiendas "ofrecemos una salida viable para evitar que las familias más vulnerables de Logroño sean condenadas a una gincana burocrática interminable", a lo que ha sumado que "frnete a un equipo de Gobierno que les ignoró olímpicamente, nosotros hemos escuchado a organizaciones y profesionales" del sector.

El portavoz del PSOE ha detallado que las enmiendas se engloban en cuatro bloques. El primero, para "acabar con el colapso burocrático y el castigo del silencio administrativo", ya que ha señalado que, en el texto actual, se consagra plazos de resolución de la concesión de ayudas "de hasta tres meses", con silencio administrativo negativo si no hay respuesta.

Los socialistas, por contra, proponen que, si en un mes no hay respuesta, "el silencio administrativo sea positivo", con resoluciones en un máximo de 72 horas para situaciones de máxima urgencia, como un dseahucio o un corte de luz "porque las personas en estas situaciones o una familia que va a perder su casa no pueden esperar, por eso son ayudas de emergencia social".

El segundo bloque, ha explicado Reinares, se centra en "conectar las ayudas con el mercado inmobiliario real", en lo que plantean "ante la desconexión total del PP con el mercado, topando la ayuda máxima del alquiler en unos insuficientes 550 euros", un incremento de la ayuda a 620 euros "para que las familias puedan alquilar algo real en Logroño".

A ello ha sumado "incorporar la fórmula del esfuerzo en vivienda", con el que se hace un cálculo de ingresos y gastos de la unidad familiar sin contar la vivienda, "para que de este modo, se pueda ver el importe que esa familia puede dedicar a manutención, a luz, a diferentes cuestiones que si no serían difuminados por el importe total". "Hablando en plata, para evitar que, sobre el papel, parezcan más ricos de lo que realmente son las personas que piden la ayuda", ha aclarado.

El tercer bloque "tiene que ver con proteger a los menores entre las barreras del padrón", una serie de "trabas arbitrarias" sobre las que, como ha recordado, el PSOE advirtió "pero el Gobierno local ignoró". En concreto, "el texto del PP exige cuatro meses de padrón ininterrumpido sin excepciones para las familias".

Los socialistas plantean "bajarlo a tres meses, además de contar con "la creación de una cláusula de vulnerabilidad", devolviendo "a las trabajadoras sociales el poder emitir un informe técnico vinculante que se salte el requisito del padrón cuando hay un riesgo grave con especial atención a los menores a cargo", porque "ningún calendario burocrático puede ser la excusa por ejemplo para dejar a un niño sin comer".

Y el cuarto bloque se trataría de "blindar estas ayudas frente a la inflación y al oscurantismo". En este sentido, ha subrayado que "entre los objetivos de este texto estaba el control y la racionalización del gasto", intentando por ello evitar "que sigan acumulando esos 700.000 euros que denunciamos año tras año desde hace tres años se quedan sin utilizar de las ayudas de emergencia social".

Frente a ello, el Partido Socialista ha introducido una enmienda "que crea un mecanismo de indexación automática al IPC, "es decir, que, si por el motivo que sea, está bloqueado el indicador que se utiliza, que es el IPREM, las ayudas de Logroño subirán automáticamente con el coste de la vida".

Igualmente, en otra enmienda se plantea que "cualquier modificaci de las cuantías que se salga de este mecanismo, porque este mecanismo que proponemos es automático, tenga que aprobarse en el pleno del ayuntamiento, dando la cara de la ciudadanía y no a puerta cerrada por la Junta de Gobierno".

"Ahora, la pelota está en el tejado de Conrado Escobara y de la concejala Patricia Sáinz. Si deciden denegar estas 16 enmiendas tendrán que mirar a la cara a los vecinos de esta ciudad y explicar por qué prefieren el oscurantismo y el ahorro contable en lugar de proteger a quienes peor lo están pasando", ha afirmado.

Y, frente a ello, los socialistas defienden que "esta Ordenanza con estas enmiendas es ser un escudo social rápido y eficaz". "No son unas enmiendas políticas ni ideológicas, son unas enmiendas de sentido común para llegar a ese objetivo que tienen las ayudas de emergencia social de ser el escudo social de las familias y de las personas que peor no están pasando", ha finalizado Iván Reinares.