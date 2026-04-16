El PSOE plantea sustituir la prevista rotonda de Vara de Rey por una plaza con menos costo y más superficie peatonal - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Muncipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha planteado este jueves reformar el entorno de la vieja estación de autobuses con la creación de una plaza, que sustituiría "como mejor solución" a la propuesta del equipo de Gobierno local "de ejecución de una rotonda" entre Vara de Rey y Pérez Galdós.

El portavoz del Grupo Municipal, Luis Alonso, junto al concejal Álvaro Foncea, han presentado sobre el terreno la propuesta a los medios de comunicación, con el objetivo final de impulsar "un modelo de ciudad amable que priorice las relaciones sociales, la movilidad activa y el transporte público", como ha subrayado Alonso.

Igualmente, ha lamentado que "Escobar perdiera la financiación europea para revitalizar la calle San Antón".

El proyecto se sustancia en "la creación de una plaza incrementado el porcentaje de superficie peatonal o vegetal hasta el 72 por ciento, con ampliaciones de acera y la integración de la calle Avenida España con una plataforma única", ha explicado Foncea.

Además, sobre el espacio destinado a la calzada de Vara de Rey, el PSOE propone "habilitar un nuevo paso peatonal elevado, a cota de acera, para unir peatonalmente las dos partes de esta nueva plaza", ha señalado el edil.

Asimismo, el proyecto que ha presentado el Grupo Municipal Socialista contempla "ensanchar los dos pasos existentes en Pérez Galdós y Pío XII para mejorar las conexiones con San Antón" y potenciar así "la pacificación del entorno del nuevo centro intergeneracional de la antigua estación de autobuses", ha completado Foncea.

De esta manera, ha proseguido el concejal del Partido Socialista, "con sistemas de priorización semafórica se potenciaría el transporte público a través de la consolidación del carril bus/taxi a su paso por esta zona".

También ha subrayado que "la accesibilidad en vehículo privado a todas las calles quedaría garantizada, si bien supeditada a la prioridad peatonal en el caso del primer tramo de Avenida España".

Con todo, el nuevo espacio propuesto por el PSOE "sería más atractivo que la creación de una rotonda" ya que "fomentaría la actividad comercial permitiendo el juego, la conversación y el descanso" a la vez que "se reduciría el ruido, la contaminación y el riesgo de accidentes", ha comentado Foncea.

La nueva plaza "funcionaría como un espacio estancial amable entre las calles San Antón y Avenida España", dentro de "un eje pacificado y arbolado que conecte el Paseo del Espolón con las nuevas estaciones", ha expuesto Álvaro Foncea.

En contraposición, Foncea ha recordado que la rotonda planteada por Conrado Escobar conlleva "la eliminación de más de 200 metros cuadrados de acera y superficie verde" y "los recorridos peatonales se alargarían y el transporte público perdería prioridad".

Además, ha recordado, "la rotonda provocaría más ruido, tráfico y accidentes" ya que está demostrado que "la siniestralidad aumenta en las intersecciones urbanas con rotonda".

Por último, el concejal -que ha calculado que esta solución sería un 50% más barata que la rotonda- ha apuntado que ya han presentado la propuesta a vecinos de las asociaciones El Carmen y Centro, al tiempo que ha incidido en que "no es un proyecto cerrado", y que se esperan aportaciones ciudadanas.