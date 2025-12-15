El PSOE presenta 9 enmiendas parciales para Santo Domingo de La Calzada que movilizan más de 8 millones de euros

El diputado regional, José Ángel Lacalzada, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Beatriz Salas, en una zona industrial de Santo Domingo de la Calzada - PSOE

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional, José Ángel Lacalzada, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Beatriz Salas, han asegurado que las enmiendas parciales presentadas para Santo Domingo de La Calzada "pretenden mejorar un mal presupuesto para el municipio, un presupuesto que, además, constituye una oportunidad perdida para el desarrollo social y económico de nuestra región". Se trata de "9 enmiendas que afectan a Santo Domingo y que suponen más de 8 millones de euros".

Lacalzada ha afirmado que estas enmiendas "se centran en avanzar en la modernización del tejido productivo, por lo que planteamos 3 millones de euros para la primera fase de la urbanización de la ampliación del Polígono Industrial San Lázaro".

El diputado regional ha dicho que "es fundamental afrontar esta ampliación, ya que en la actualidad no se dispone de suelo industrial a precio competitivo para ofrecer al tejido empresarial". Además, en la anterior legislatura "ya dejamos los terrenos necesarios, así como el proyecto de urbanización para su desarrollo". Llevamos más de dos años y medio de gobierno del Partido Popular de Gonzalo Capellán y el resultado "es que no se ha hecho nada, a pesar de que está incluida una partida presupuestaría para su construcción".

Lacalzada ha recordado que "hemos elaborado otra enmienda para la primera fase de la restauración del recinto amurallado, por importe de 1,5 millones de euros". Además, de incorporar 1 millón de euros "para un plan especial de rehabilitación y mejora del casco antiguo". Y, finalmente, "hemos propuesto destinar 500.000 euros para la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento, con el objetivo de reducir fugas y tener un mayor ahorro de agua".

Mientras, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Beatriz Salas, ha destacado que estas parciales "tienen como objetivo reforzar los servicios públicos". Así, hemos propuesto 1,5 millones de euros "para el plan director del IES Valle del Oja, así como otra enmienda para la escuela municipal de música por 16.000 euros".

También queremos invertir 300.000 euros "en la mejora del centro de salud, mejoras que pasan por la implantación de un programa de salud mental con consulta fija y constante, un dispensario de farmacia o la ampliación de plazas de medicina de familia para agilizar las citas". Además, "proponemos otros 300.000 euros para el inicio de la ampliación del centro de día, para que haya más plazas y espacio y que no cierre en agosto, y para el centro de participación activa".

Salas ha afirmado que con las enmiendas parciales "buscamos mejorar el servicio de Ayuda a domicilio, cuya gestión está externalizada". Esto provoca "escasez de personal y que las condiciones para las trabajadoras sean precarias". Además, los usuarios "esperan más de un mes para la concesión del servicio y cada día les asiste una persona distinta". Beatriz Salas ha asegurado que estas enmiendas parciales "son muy necesarias para avanzar en el progreso social y económico de Santo Domingo de La Calzada".

Salas ha lamentado la "falta de ambición del PP con Santo Domingo, ya que no han presentado ninguna enmienda para mejorar un mal presupuesto para nuestra ciudad".