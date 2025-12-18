El PSOE propone movilizar 9 millones de euros a través de 12 enmiendas parciales para mejorar el presupuesto para Arnedo - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista propone movilizar 9 millones de euros a través de 12 enmiendas parciales para mejorar el presupuesto para Arnedo y su comarca.

El diputado socialista José Ángel Lacalzada ha asegurado que el Gobierno del PP "ha elaborado un presupuesto que no aporta nada, que esconce un recorte encubierto y que refleja una preocupante falta de proyecto de región". Y esto es algo "que afecta de lleno a Arnedo y su entorno".

Así, para Arnedo "hemos registrado 8 enmiendas por importe de 6,5 millones de euros que se dirigen a la instalación de climatización en la residencia de personas mayores, la construcción de una nueva escuela infantil o la intervención en el IES Virgen de Vico".

También "queremos movilizar recursos para la redacción del proyecto de ampliación del Centro de Participación Activa para personas mayores".

Lacalzada ha asegurado que "para un sector crucial para la economía regional y para Arnedo y su comarca como es el calzado, hemos presentado una serie de enmiendas que pretenden dirigir una inversión de 4 millones de euros para ayudas a este sector en cuestiones como la i+d+i o la internacionalización".

Y también en clave económica e industrial "queremos que se inviertan 200.000 euros en el estudio de viabilidad de la ampliación del polígono industrial de La Maja".

Mientras, la alcaldesa de Arnedo y secretaria general del PSOE arnedado, Rosa Herce, ha asegurado que con estas enmiendas parciales "intentamos corregir unas cuestas públicas que no aportan nada nuevo y que no responden a los desafíos de Arnedo".

Herce ha destacado que a través de estas parciales "pretendemos mejorar los servicios públicos de nuestra ciudad y apoyar al tejido productivo".

INVERSIONES EN OTROS MUNICIPIOS

Lacalzada ha explicado que "hemos planteado enmiendas parciales para Quel por valor de 1,3 millones de euros con el fin de afrontar la restauración del casco histórico y para diferentes actuaciones en el barrio de las bodegas".

Además, "hemos diseñado enmiendas por importe de 1,2 millones de euros para Autol, para la redacción del proyecto de ampliación del Centro de Día y del Centro de Participación Activa de personas mayores y para la primera fase del polígono industrial".