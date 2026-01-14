El PSOE reclama al alcalde de Logroño "que no suprima el arbolado en los dos márgenes de la calle Lardero"

LOGROÑO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha vuelto a reclamar al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que la reurbanización de la calle Lardero "no contemple la eliminación del arbolado en los dos márgenes de la vía".

"Y es que la reforma de la calle, como ya denunció el PSOE el pasado mes de julio, conlleva la eliminación de 16 árboles. Una decisión política que el Grupo Municipal Socialista tacha de incompresible y equivocada", indican desde el PSOE en una nota de prensa.

La plantación de arbolado en la ciudad "debe ser una prioridad para cualquier Gobierno. Así, la lucha contra el cambio climático y la necesidad de proteger a la población contra las olas de calor tienen que estar en la acción municipal del día a día".

Pero la reforma que ha aprobado el alcalde y que se está ejecutando "hace todo lo contrario: elimina árboles y prioriza las aceras de desnivel a la plataforma única, que es realidad en calles del entorno como Fundición".

El PSOE se suma de esta forma "a las reivindicaciones de los vecinos que hace escasos días solicitaron un arbolado de porte mediano en las dos aceras, rechazando las jardineras que Escobar pretende instalar en la acera donde se suprime todo el arbolado".

"El alcalde no deja de decir que quiere mejorar o aumentar las zonas verdes de la ciudad, pero cuando tiene la oportunidad de hacer realidad esas palabras, elimina los árboles de las aceras. Una decisión que el Partido Socialista lamenta y que reclama que se revoque", finalizan los socialistas.