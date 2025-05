El PSOE reclama explicaciones a Capellán "por la solicitud del nivel 3 de alerta" por el apagón eléctrico

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha explicado los asuntos que el PSOE defenderá en el Pleno que se celebra este jueves en el Parlamento de La Rioja. Orradre ha asegurado que, en primer lugar, "nuestro portavoz preguntará al presidente Capellán si considera acertada la gestión realizada por su Gobierno ante la crisis provocada por el apagón eléctrico".

Ha afirmado que "no es normal que el presidente no se ponga en contacto con el principal partido de la oposición en ningún momento y que no se expliquen los motivos por los que La Rioja solicitó el nivel 3 de alerta". Y todo, además, "generando un caos notable en el ámbito educativo".

Por lo que respecta a las preguntas al Gobierno, "nos vamos a interesar por las acciones que se han desarrollado para desestacionalizar la estación de Valdezcaray". Esto "es algo que ya se empezó a hacer en la pasada legislatura a través de un Plan de sostenibilidad turística en destino para que este espacio tuviera actividad durante todo el año".

También "preguntaremos por las medidas que el Ejecutivo está tomando contra el acoso escolar y por posibles recortes en la consejería de Agricultura ante posibles ayudas para compensación por la no comercialización de la uva".

PROPOSICIONES NO DE LEY

En esta sesión, ha dicho Sara Orradre, "llevamos una interpelación sobre la política del Gobierno del PP en materia de emergencias y protección civil". Y en el terreno de las Proposiciones No de Ley, "vamos a presentar una para instar al Gobierno a que despliegue de manera inmediata todas las medidas y recursos a su alcance para atender el clamor de la ciudadanía, que el pasado 5 de abril volvió a salir a la calle reivindicando el derecho a una vivienda digna y asequible".

El PSOE ha exigido que "queremos que se afronte el incremento urgente y progresivo del parque de vivienda social y asequible, estableciendo objetivos a conseguir en unos plazos determinados, tal y como exige la Ley estatal". Además, "propondremos que se estudie la existencia de Zonas de mercado Residencial Tensionado en nuestra comunidad autónoma".

La otra PNL "que vamos a defender en este Pleno tiene que ver con solicitar al Ejecutivo regional que retome de manera inmediata las negociaciones para el acuerdo/convenio colectivo del CEIS Rioja hasta su aprobación final". Queremos, ha añadido Orradre, "que se respeten los acuerdos alcanzados entre la representación legal de los trabajadores y el Gobierno anterior, tal y como reclaman los propios trabajadores".