El PSOE reclama potenciar los grandes conciertos de San Mateo de Logroño

Cientos de personas durante el inicio de las fiestas de San Mateo y 69ª Vendimia Riojana, en la plaza del Ayuntamiento, a 19 de septiembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha reclamado este lunes "potenciar los grandes conciertos de San Mateo", al tiempo que ha exigido "soluciones para la Plaza de Toros" y la limpieza en los barrios.

En un primer balance sobre las fiestas recién terminadas en la ciudad, el PSOE ha agradecido "el empuje de la ciudadanía y del tejido asociativo por lograr unas fiestas en las que el Espacio Peñas y la Casa de Andalucía han sido los referentes de las noches mateas".

Como señalan en una nota, "el PP de Escobar ha tardado cuatro años en conseguir gestionar unas fiestas aceptables tras verse obligado a cambiar al concejal Miguel Sainz, incrementar el presupuesto en año electoral y rectificar la estrategia pasando del enfrentamiento inicial con las peñas a la colaboración".

Pero, añaden, "Logroño no puede conformarse", y, por eso, el PSOE cree "necesario dar un salto de calidad en la oferta musical del espacio central, es decir, en los conciertos de la Plaza del Ayuntamiento", apuntando que "mientras que el resto de escenarios han estado bien cubiertos (Espolón, Parque Gallarza y Riojaforum), la plaza consistorial necesita de artistas referentes".

Asimismo, el PSOE avanza que trasladará a la Comisión de Urbanismo del próximo 6 de octubre "dos reclamos inmediatos en defensa de los servicios públicos y la seguridad de los asistentes": en primer lugar, que al Consistorio requiera a la empresa propietaria de la Plaza de Toros "la subsanación urgente de los fallos en la cubierta móvil".

En este sentido, recuerdan que "las averías han provocado elevadas temperaturas e incomodidades extremas para el público y las peñas durante los actos taurinos y vaquillas".

Y, en segundo término, "la limpieza pública debe ser igual en todo Logroño. Si bien se han afanado en la limpieza del centro de la ciudad, barrios perimetrales y de intenso tránsito peatonal -como el entorno de la Plaza de Toros por las mañanas y por las tardes- han sufrido una clara falta de baldeo, recogida de papeleras y mantenimiento".

Para finalizar, el PSOE quiere "agradecer y poner en valor" el "papel imprescindible de las Peñas, las Casas Regionales, las Asociaciones Vecinales y todas las entidades festivas que hacen grandes nuestras fiestas".

Del mismo modo, destacan "la entrega de todo el personal municipal (Unidad de Festejos, Parque de Servicios, Electricidad, Policía Local y Protección Civil), así como de la Policía Nacional y Cruz Roja, cuyo trabajo garantiza la convivencia y la seguridad de todos los logroñeses y logroñesas".