El PSOE recuerda al Gobierno riojano que hay medidas que podría haber adoptado en Vivienda, como las zonas tensionadas

Archivo - La diputada del PSOE María Somalo - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista María Somalo ha recordado hoy al Gobierno riojano que "hay medidas que ya podría haber adoptado" en Vivienda, como la declaración de zonas tensionadas en Logroño y otros municipios.

Somalo, en rueda de prensa junto al diputado en Cortes por el PSOE de La Rioja, Raúl Díaz, ha sido preguntada por el Real Decreto de Vivienda que, previsiblemente, se aprobará este martes en el Consejo de Ministros y su traslado a La Rioja.

Tras recordar que las competencias en materia de Vivienda son de las comunidades, ha reprochado al Gobierno riojano que no haya puesto ya en marcha medidas que se incluyeron en La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.

Entre éstas, la posibilidad de crear zonas tensionadas como instrumento para frenar el aumento del precio del alquiler cuando se considera que la evolución ha sido desproporcionada.

"Como saben", ha dicho por su parte Díaz, "los socialistas estamos empeñados en sacar adelante un Real Decreto Ley que evite los desahucios, especialmente en situaciones especialmente vulnerables, como ha sido el caso de Maricarmen".

Ha apuntado que es algo que se llevó "hace menos de dos meses al Congreso de los Diputados y que tumbaron las derechas capitaneadas por el Partido Popular".

"Y, desde luego, nosotros queremos que este decreto ley lleve aparejadas esas medidas para que todas las situaciones en situación de vulnerabilidad no tengan que ser desalojadas de sus hogares", ha añadido.

Esto, ha dicho, "tendría una traslación inmediata a la Rioja" y se convertiría, ha indicado, en "un escudo de apoyo".

Para Somalo, además, "claramente la solución" desde el Gobierno de La Rioja "está en apostar por crear un parque público de vivienda que se sostenga en el tiempo".