"La Noticia Es Que La Rioja No Va A Mandar Un Diputado A Las Cortes Generales De Vox. No Hemos Contribuido A Su Crecimiento Nacional" - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha valorado con "satisfacción contenida" los resultados electorales obtenidos esta noche al mantener el segundo escaño para los socialistas riojanos -que estaba en juego con respecto a Vox- pero no haber podido frenar a la ultraderecha a nivel nacional. Unos resultados que, como han indicado sus dirigentes regionales, "han sido una mala noticia" pero que "nosotros sí que respetamos".

Así lo han indicado el secretario general del PSOE riojano, Javier García, junto a la cabeza de lista al Senado, Concha Andreu, y los números 2 y 3 al Congreso, Raúl Díaz y Emilia Fernández, respectivamente, en su intervención ante los medios en la sede socialista logroñesa tras conocer el escrutinio. La candidata número 1, Elisa Garrido, no ha seguido la noche electoral en La Rioja al estar en Ferraz con el resto del equipo socialista.

El primero en intervenir ha sido Javier García quien ha calificado de "histórica" la campaña realizada en el PSOE riojano porque "sabíamos lo que nos jugábamos". Aún así, ha indicado, "en el plano nacional no tenemos mucho que celebrar. No hemos conseguido retener una mayoría progresista que pueda mantener un Gobierno de colación de progreso".

Así las cosas, ha añadido, "es una mala noticia para nosotros y para el país" pero, como ha indicado, "nosotros sí respetamos el resultado electoral".

A nivel regional, el secretario general socialista ha celebrado la movilización histórica en las urnas, con 12 puntos más que en 2023. "Los riojanos han votado en masa y eso significa que creen en la democracia y en el poder del voto".

Además, ha indicado, el PP ha bajado en casi siete puntos en La Rioja "y nosotros hemos subido un punto y medio". Sí que ha calificado de "mala noticia" el crecimiento "exponencial de Vox". "Lo acatamos pero un partido que pone en duda y pondrá en riesgo la autonomía de una comunidad como La Rioja es una mala noticia".

Aún así, ha reconocido, "la noticia es que La Rioja no va a mandar un diputado a las cortes generales de Vox, los riojanos no hemos contribuido al crecimiento de Vox nacional".

En este sentido, insiste, "nuestro objetivo era que Raúl Díaz fuera elegido diputado nacional y lo hemos conseguido a pesar de las encuestas". Se ha demostrado que La Rioja es "una tierra abierta, sensible, integradora, solidaria y de paz que no podía mandar a un diputado de Vox".

EL PSOE SERÁ EL "DIQUE DE CONTENCIÓN DE LAS POLÍTICAS ULTRAS"

Con todo ello, ha explicado, "hemos resistido y hemos cumplido el objetivo en La Rioja". Se ha demostrado que "somos la alternativa real de la derecha y la ultraderecha" por ello, ha indicado, "desde ahora nos ponemos a trabajar de cara a las elecciones de mayo con un PSOE riojano fuerte que sea el dique de contención de las políticas ultras que desde Madrid pondrán en riesgo los avances públicos de los riojanos e incluso nuestra capacidad de autogobierno y autonomía".

Finalmente, Javier García también ha tenido un mensaje para el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán. "Entendemos que para él tampoco será una noche del todo agradable, no por el resultado sino porque su partido dependa de Vox. Le seguimos tendiendo la mano para no perder lo que hemos conseguido".

"NI ALENTAMOS 'PUCHERAZOS' NI ESTAMOS EN CONTRA DEL VOTO POR CORREO"

Tras su intervención, el candidato número 2 al Congreso, Raúl Díaz, ha destacado que acepta el resultado y reconoce al ganador pero, sobre todo, ha querido felicitar al pueblo riojano por el éxito de participación.

"Algo que debe ser habitual se ha convertido en algo extraordinario porque en esta legislatura hemos visto una derecha que niega la legitimidad y la legalidad. Nosotros no alentamos los 'pucherazos' ni estamos en contra del voto por correo...".

Haciendo una reflexión de los resultados, Díaz ha indicado que "hemos completado con éxito la mitad de la tarea. Llevamos el segundo escaño al Congreso pero no se ha podido articular una mayoría fuerte y compacta para seguir haciendo políticas progresistas".

Como ha proseguido, "sabemos que hay muchas personas preocupadas pero tenemos que decirles que seguimos estando fuertes y firmes en nuestros compromisos".

"EL PP SEGUIRÁ HACIÉNDOLO IGUAL DE MAL"

Finalmente, la candidata al Senado, Concha Andreu, ha explicado que, previsiblemente -a falta del 100 por 100 del escrutinio-, el Senado continuará igual en lo que respecta a La Rioja sobre el año 2023 (3 senadores para el PP y 1 para el PSOE). Por lo tanto, indica, "el PP seguirá haciéndolo igual de mal". Pero además, añade, "ahora ya no les hará falta retrasar leyes, modificarán reglamentos y leyes sin plazos porque se les ve venir".

"Cuando el PP gobierna en mayoría absoluta, su forma de actuar es dictatorial, no escuchan nada", ha criticado.

Lo único bueno -ha dicho- "es que ahora dejarán de insultar y, quizás, se calmará el clima". Por lo tanto, ha indicado, "ha sido una noticia triste pero esto es lo que ha querido la mayoría, por lo que respetamos el resultado".

Desde el Senado, "seguiremos defendiendo lo que creemos que es bueno para la mayoría". "Nos enfrentamos al futuro con tristeza pero con esperanza para las elecciones de mayo defendiendo nuestro programa y los derechos de la mayoría. Estamos fuertes para frenar la ultraderecha desde los territorios y cambiar la vida de la gente", ha finalizado la expresidenta riojana.