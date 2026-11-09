El PSOE riojano califica de "acontecimiento histórico" la liberalización de la AP-68 a partir del 11 de noviembre

El secretario general del PSOE riojano, Javier García - PSOE

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general socialista en La Rioja, Javier García, ha calificado hoy de "acontecimiento histórico" la liberalización de la autopista AP-68, en su tramo riojano, a partir del próximo 11 de noviembre.

García ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha visto como un "cambio de paradigma digno de celebrar" que, después de que con el 'popular' Jose María Aznar se prolongase la concesión quince años, ahora, pase a ser gratuita con el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Ha incidido en que en 2011 "iba a quedar libre" pero Aznar, con Pedro Sanz en el Gobierno riojano, decidió prolongar la concesión otros quince años. "Quien siempre ha defendido liberar el peaje ha sido el PSOE", ha resaltado.

Con respecto al anuncio, en un mitin, realizado por Jose Luis Rodríguez Zapatero, en relación a que "buscaría fórmulas para conseguir la liberalización", ha explicado que, "no fue una promesa radical, sino que se comprometió a estudiar medidas". "Medidas que llegaron, por cierto", ha dicho en relación a la VIA-T.

En cualquier caso, y aún reconociendo que esa frase les ha "perseguido", porque "el Partido Popular la ha utilizado", ha valorado que ha sido con un gobierno socialista, ahora de Pedro Sánchez, con el que se ha llegado a la gratuidad.

"Por fin", ha visto, "con un gobierno del Partido Socialista en España la Rioja va a contar con una vía de alta capacidad gratuita y vamos a poder recorrer nuestra tierra de este a oeste con una mayor seguridad y sin pagar peaje".

Una celebración que, ha considerado, no "anula" el hecho de que haya un procedimiento judicial abierto por los informes de la UCO que vinculan las obras de la 'ronda sur' a una trama corrupta.

Así, preguntado por este asunto ha mostrado "respeto absoluto a la justicia" y ha esperado "que se investigue hasta el último céntimo de euro que se pudo o no contratar"; y, "a partir de ahí", ha considerado que "no anula la celebración del hito histórico del peaje de la autopista y la materialización de una obra histórica como la ronda sur".

En definitiva, ha resaltado que "la gratuidad de la autopista que, durante décadas, ha sido una reivindicación histórica por parte de nuestros agentes sociales y económicos va a ser una realidad en las próximas horas".

El líder de los socialistas ha señalado que la liberalización de la autopista "viene acompañada de una planificación que tiene un objetivo muy claro; que cuando esta autopista esté libre de peaje, se convierta en una infraestructura permeable y que vertebre el territorio".

Se trata de "contar con una vía de alta capacidad gratuita que sirva como eje clave de conexión de La Rioja". Por eso, "se han venido planificando una serie de enlaces a lo largo del tramo de la futura autovía".

Y esto, ha añadido García, "va a representar uno de los cambios más importantes para la movilidad de La Rioja en las últimas décadas con un nuevo modelo de movilidad más eficiente, con importantes beneficios para los ciudadanos".