El PSOE solicita que "las dos aceras de la calle Lardero que se están renovando cuenten con arbolado a los dos lados"

Kilian Cruz - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha solicitado este martes que "las dos aceras de la calle Lardero que se están renovando cuenten con arbolado a los dos lados".

Como ha reseñado en rueda de prensa el concejal socialista Kilian Cruz, "una vez que por fin han comenzado las reclamadas obras de reurbanización de las calles Vitoria y Lardero, es el momento de que el PP cumpla su compromiso con los vecinos y las vecinas de este céntrico entorno urbano".

Por eso, el Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción para que el equipo de Gobierno local "cumpla con la petición vecinal de mantener las dos hileras de árboles".

El concejal socialista ha recordado que estas obras "abarcan desde el agua potable a la iluminación, pasando por los diferentes suministros y comunicaciones".

Y, sobre todo, "deberían cumplir con tres objetivos impulsados por los vecinos; la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, dar más protagonismo a los peatones y mejorar el ajardinamiento y arbolado de la zona".

Kilian Cruz ha afirmado que los vecinos "han vuelto a señalar que desean que esta reforma mantenga el arbolado a ambos lados de la calle" y ha añadido que "es más, los residentes y comerciantes rechazan las jardineras previstas en la acera de los pares y abogan por un modelo con ejemplares de porte mediano".

Es decir, el vecindario de la calle Lardero "no se conforma con la sustitución de todos los árboles, sino que además de dotar a la calle de nuevos ejemplares, exige que no sea solo en la acera de los impares".

El concejal socialista confía en que el equipo de Gobierno del PP "cumpla su palabra con el vecindario y los comerciantes de la zona".

Esto es algo, asegura, que "contribuiría a mejorar la sostenibilidad del centro de la ciudad y, además, a la lucha contra los efectos nocivos del cambio climático".

Y, también, "serviría como un claro contraste con la total ausencia de arbolado en el tramo entre Pérez Galdós y Duques de Nájera", finaliza Cruz.