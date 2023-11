El PSOE ve el anteproyecto de Presupuestos 2024 para Logroño "irreal", "irrealizable" y "especulativo"

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Irreal", "irrealizable" y "especulativo". Son los tres calificativos que, desde el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño se colocan para el anteproyecto de Presupuestos de la ciudad para el ejercicio 2024, que ayer presentaron el alcalde Conrado Escobar y el concejal de Hacienda, Francisco Iglesias.

Como ha afirmado en rueda de prensa la edil socialista Esmeralda Campos, "no podemos hacer valoraciones del anteproyecto que todavía no existe de presupuesto, porque ayer el concejal lo que nos explicó es que simplemente se dieron unas líneas de actuación a la prensa, no así a la oposición, que se nos facilitará el anteproyecto que todavía está en elaboración".

"Se nos facilitará el viernes -ha añadido-, pero sí que me gustaría llamar la atención por lo que hemos podido leer hoy en los titulares de la prensa, que consideramos que es un anteproyecto o será un anteproyecto especulativo totalmente, es un brindis al sol. Volvemos a la época de los mejores momentos de Cuca Gamarra en el que se ha presupuestado este año una venta de suelo de 26,3 millones de euros".

Por eso, ha calificado el anteproyecto para las cuentas municipales del año próximo como "totalmente irrealizable e irreal, es una burbuja inmobiliaria, volvemos otra vez a especular con el presupuesto". "Un brindis al sol -ha insistido- El señor Escobar dice que es el mayor presupuesto de la historia, pero para el Partido Socialista es el mayor brindis al sol del presupuesto de la historia de Logroño".

Ha detallado Campos que "cuando tengamos el anteproyecto, podemos entrar a analizarlo en detalle, como le corresponde a la oposición, si nos dan margen y tiempo para ello, aunque creemos que no va a ser así, porque se nos ha anunciado que el viernes nos darán el anteproyecto y que el lunes serán las comisiones, con lo cual solo nos van a dar el fin de semana para poder analizar el presupuesto, lo haremos igualmente".

En cualquier caso, "ayer manifestaron que van a continuar con los proyectos de fondos europeos conseguidos por el equipo de Pablo Hermoso de Mendoza, quisiera llamar la atención sobre una cosa que dijo el alcalde, que criticó una vez más cómo se habían gestionado los fondos europeos, y que el PSOE no tenía un proyecto de ciudad".

"Y es muy curioso, porque de las tres peticiones que anoche fueron las más solicitadas en la Junta de Distrito de la zona centro son tres proyectos por los que el PSOE consiguió fondos europeos. Es muy curioso que el alcalde diga que no tenemos proyecto de ciudad y que ahora vaya a incluir esos tres proyectos financiados conseguidos por nosotros: la calle San Antón, las Cien Tiendas y la vieja estación de autobuses", ha concluido Esmeralda Campos.