El PSOE ve "obsceno" que el Gobierno riojano se gaste medio millón en coches y pide explicaciones a Capellán

Archivo - La socialista Sara Orradre junto al portavoz del PSOE, Javier García - SERGIO ESPINOSA/EP - Archivo

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Sara Orradre ha visto "obsceno" que el Gobierno riojano se vaya a gastar más de medio millón de euros en coches de alta gama y ha pedido explicaciones al presidente, Gonzalo Capellán.

Orradre ha ofrecido una rueda de prensa en la que, basándose en la Plataforma de Contratación del Gobierno de La Rioja tras la información adelantada por Rioja2, ha criticado la compra, por parte del Ejecutivo de Capellán, de cuatro vehículos Audi y Mercedes.

Una compra producida en verano y que se completará, ha sumado, con otros tres vehículos similares "en próximos días" después de tratarlo en la Mesa de Contratación del 12 de noviembre y que supondrán en total, ha incidido, medio millón de euros.

"Esta es la hipocresía de un gobierno que, por un lado, perdona los impuestos al uno por ciento de la población más rica, haciendo perder a las arcas públicas doscientos millones de euros de recaudación, y por otro lado no tiene ningún problema en gastarse más de medio millón en siete coches de alta gama", ha espetado.

Orradre ha afeado este gasto "mientras miles de ciudadanos riojanos se desesperan porque no pueden conseguir cita con su médico de cabecera hasta un mínimo de siete días vista".

Por tanto, ha incidido, "un gobierno cínico e hipócrita que mantiene los comedores más caros de España y a los profesionales sanitarios absolutamente al borde del agotamiento".

Por otro lado, ha considerado que "llama la atención" que el Gobierno de La Rioja tenga "escondidos" los vehículos, lo que es una muestra, ha visto, de que "se está avergonzando" de la compra y los va a usar para "viajar fuera, cuando no lo vean los riojanos".

Orradre ha advertido de que en el PSOE no se van a conformar con que de las explicaciones un alto cargo, exigen que sea el propio presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán.