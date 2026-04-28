El PSOE ve "pésima" la ejecución de inversiones del Ayuntamiento de Logroño en 2025

Luis Alonso, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha calificado este martes como "pésima" la ejecución de inversiones del Consistorio en el ejercicio presupuestario de 2025, que -atendiendo como ha afirmado a los datos de la Liquidación de las cuentas- ha cifrado en "18 euros de cada 100 presupuestados".

Como ha dicho Alonso en rueda de prensa, "hay una conclusión muy clara que arrojan las cifras y los informes, y es que la ejecución de inversiones en Logroño con este Partido Popular de Conrado Escobar es pésima", reseñando que "así de directo, así de claro y así de rotundo se ha mostrado el interventor del Ayuntamiento de Logroño en su informe de Liquidación del presupuesto 2025".

"Casi tres años después de llegar Conrado Escobar a la Alcaldía de Logroño, solo un año por delante de esta legislatura, segundo presupuesto de ejecución completa de este equipo de gobierno, 14 concejales, mayoría absoluta, cero dependencias y ejecución pésima de las inversiones en la ciudad de Logroño", ha resumido el portavoz socialista.

Con todo, "y como señala este informe, menos mal que todavía se están ejecutando inversiones y proyectos que cuentan con fondos europeos obtenidos por el anterior equipo de Gobierno del Partido Socialista, fondos europeos que nunca fueron una prioridad para este equipo de gobierno, con casi 8 millones de euros en devoluciones e intereses de demora, y que han sido una verdadera oportunidad perdida para el avance de Logroño".

Por eso, ha considerado que "las cifras de ejecución de inversiones, del año 2025 dejan claro que la capacidad de este equipo de Gobierno del Partido Popular para definir, planificar, gestionar, ejecutar y finalizar inversiones propias al margen de los fondos europeos es muy limitada, casi nula".

De acuerdo con sus cifras, "tan solo se han invertido 18 de cada 100 euros presupuestados en el año 2025, no llega a 1 de cada 5 euros presupuestados para la capital riojana en el año 2025". Un dato que "mejora ligeramente si tenemos en cuenta aquella ejecución de inversiones que venían de presupuestos anteriores, los llamados remanentes".

En cuanto a las cifras concretas, Alonso ha especificado que "de los 39,9 millones de euros de inversión presupuestados inicialmente en 2025, tan solo se ejecutaron 6,25 millones de euros, uno de cada 18; y si tenemos en cuenta esas inversiones incorporadas a 2025 que procedían de ejercicios o de años anteriores, se han ejecutado 10,9 millones de los 28,4 millones incorporados como remanente, lo que significa 38 de cada 100 euros".

"Entre uno y otro capítulo de inversión, lo inicialmente presupuesta en 2025 y lo incorporado como remanente, el resultado es un 27,17% de inversión ejecutada. Las cifras anteriores son pésimas, no solo lo decimos los socialistas, sino que se pone de manifiesto textualmente en el informe de liquidación del interventor", ha recopilado.

"COPIA Y PEGA".

Para el portavoz socialista, además, están "las inversiones que presenta el Partido Popular todos los años, es un continuo copia y pega, es una especie de 'déjà vu'", con proyectos como las urbanizaciones del entorno de la subestación de Cascajos, de la calle Piscinas y de Avenida de Lobete".

Ha añadido "la adquisición de los edificios de Comandancia; la renovación de la fuente del Parque de San Adrián; las obras en el Barranco de Oyón; las urbanizaciones de la calle Canicalejo en Varea, Rosa Chacel, Plaza Valcuerna o la fase 2 del Polígono Las Cañas"; la reforma del campo del Mundial 82, "con un convenio firmado con el gobierno de La Rioja pero que no terminan de arrancar".

También ha citado Luis Alonso "la urbanización de la calle San Antón, que ya ha sido trasladada a la siguiente Legislatura; y la Glorieta de Vara de Rey, que nosotros no consideramos necesaria, pero que, en todo caso, no se ejecutó en 2025 y veremos si se ejecuta en este año 2026".

Además, ha sumado "inversiones que directamente desaparecen del presupuesto, a ver si nadie se acuerda de ellas". "Inversiones vinculadas a los barrios, a servicios y actividades de barrio. Inversiones que incluso formaban parte del programa electoral de Conrado Escobar en mayo del 2023. Inversiones que a buen seguro formarán parte del programa electoral del Partido Popular en mayo del 2027, con ninguna credibilidad", ha asegurado.

Y ha detallado los casos del "Centro Joven de Cascajos, años y años esperando"; el "Centro Joven de La Cava-Fardachón, prometido por Conrado Escobar en mayo del 2023, que de momento no tiene ni nombre"; el "Centro Deportivo en la zona oeste, también prometido para mayo del 2023, que aparece en el primer presupuesto y que ya ha dejado de aparecer".

Ha recordado por último "la pasarela de Los Lirios, que ya ni aparece no se ejecutó en el 2025 y no aparece en el 2026, por lo tanto ya tampoco se hará en esta Legislatura". A ello ha sumado "la aún más escasa ejecución" del Capítulo 7, relacionada con las ayudas a la rehabilitación de edificios que contaban con un presupuesto de 810.000 euros "que vieron la luz en noviembre del año pasado y que por lo tanto en 2025 han tenido una ejecución del 0%, solo se ha ejecutado lo que venía de años anteriores".

"Tres años ya de legislatura, apenas un año para las elecciones, 14 concejales, mayoría absoluta y cero dependencias. Y la no capacidad de este Partido Popular de Conrado Escobar para planificar, gestionar y ejecutar inversiones, lo que sin duda lastra el futuro de Logroño como ciudad el futuro de los logroñeses y logroñesas", ha concluido Luis Alonso.