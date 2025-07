Publicada la orden para compensar dificultades comercialización uva que llegará a viticultores con viñedos admisibles

La convocatoria de ayudas está dotada con 5,5 millones, podrán beneficiar a 984 solicitantes para dar cobertura a 1.468 hectáreas

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha presentado este viernes la orden reguladora de ayudas para las dificultades de comercialización de uvas, publicada ya en el BOR. Una orden que, como ha indicado, "da cumplimiento al compromiso del Gobierno riojano de disponer de unas ayudas en cuantía similar a la de 2024".

Con esta orden "todos los viticultores profesionales riojanos con parcelas admisibles en algunas las líneas de apoyo de la Intervención del Sector Vitícola 2025 que no hayan sido beneficiarios de otros compromisos podrán recibir las ayudas que el Gobierno de La Rioja vuelve a poner a disposición del sector para compensar las posibles dificultades para la comercialización de sus uvas".

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy la Orden de bases reguladoras y la convocatoria de estas ayudas de concesión directa en régimen de mínimis, que da prioridad a los viticultores profesionales, y establece una subvención de 3.755,43 euros por hectárea de superficie inscrita en el Registro de Viñedo.

Noemí Manzanos ha subrayado que "solo podrán acogerse a estas ayudas las parcelas de viñedo que, habiendo sido incluidas en una solicitud de ayuda de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) 2025, no hubieran obtenido concesión de ayuda por dichas parcelas, salvo que la no concesión se haya justificado en el incumplimiento de la condición de beneficiario o en una renuncia del interesado".

UN TOTAL DE 5,5 MILLONES

La convocatoria de ayudas está dotada con 5,5 millones de euros, "un presupuesto necesario para cumplir con el compromiso adquirido por el presidente Capellán de realizar un esfuerzo similar al de la campaña pasada para apoyar a aquellos viticultores que en este 2025 no encuentren compradores para sus uvas, de modo que puedan recuperar en parte su situación económica". En total, las ayudas podrán beneficiar a 984 solicitantes para dar cobertura a 1.468 hectáreas.

Los posibles beneficiarios de estas ayudas son viticultores, SATs y sociedades con domicilio fiscal en La Rioja en 2025, que cumplan con la normativa vigente de plantaciones de viñedo y presenten dificultades de comercialización para sus uvas. Las parcelas por las que se pida la ayuda deberán estar inscritas en el Registro de Viñedo a nombre del solicitante con anterioridad al 1 de abril.

Por otro lado, "la orden advierte que si en la parcela para la que se solicita la ayuda se hubiera realizado la cosecha cuando se acometan los controles in situ previstos, no tendrá más consecuencia que la de no realizarse el pago de la ayuda concedida", ha precisado la consejera.

En caso de que un beneficiario encontrara una empresa vinícola elaboradora que comprara parcialmente sus uvas, previamente deberá comunicar su renuncia parcial a la solicitud y en función de la parcela o parcelas de viñedo suprimidas, la ayuda se modulará en consecuencia.

DOS GRUPOS DE CONCESIÓN

Como principal novedad, según ha destacado Noemí Manzanos, la orden establece dos grupos de concesión de la ayuda. El primero está dirigido a solicitantes que acrediten estar dados de alta en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia del sector agrario, mientras que el segundo es para el resto de solicitantes.

"Para el primer grupo se disponen 1,9 millones de euros, con los que se podrá dar cobertura a las más de 500 hectáreas de viñedo admisibles procedentes de 315 viticultores profesionales riojanos. El resto del presupuesto se destinará a los 669 solicitantes viticultores no profesionales con 958 hectáreas", ha detallado la consejera.

En caso de que la dotación presupuestaria para la concesión en uno de los grupos no se agote, podrá incrementar la correspondiente al del otro grupo en caso de que sea necesario.

La superficie mínima por parcela será de 0,3 hectáreas, que presenten un buen estado vegetativo mediante un correcto manejo del viñedo, no hubieran logrado comprador para sus uvas por los cauces tradicionales.

Los viticultores profesionales podrán solicitar ayuda para todos sus viñedos de variedades tintas acogidas a la DOCa Rioja y destinadas a uva de vinificación; mientras que en el grupo de concesión de ayudas dirigido a viticultores que no están dados de alta en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia del sector agrario, la ayuda solo será posible para viñedos de uvas tintas variedad tempranillo de menos de 25 años y la superficie máxima por solicitante no profesional se marca en 3,5 hectáreas.

En caso de que coexistan viñedos de diferente edad en la parcela de viñedo se considerará la edad del viñedo con mayor edad independientemente de la superficie que ocupe este viñedo.

Durante la comparecencia, la consejera Noemí Manzanos ha indicado que habrá seis técnicos de campo haciendo las comprobaciones en las parcelas, "que observarán el estado vegetativo y de cultivo de la viña, además de comprobar que las uvas continúan en ellas hasta el 15 de noviembre".

SITUACIONES DE SINIESTRALIDAD

En el caso de aquellas parcelas admitidas en las que se haya producido o se produzca un siniestro, los viticultores podrán acceder a la ayuda, siempre y cuando informen expresamente a la Consejería. En estas situaciones, la ayuda se minorará restado el importe recibido de la indemnización del seguro. "Si se produce el siniestro y no se traslada expresamente, pero una vez se crucen los datos con Agroseguro se detecta este hecho, se perderá la ayuda", ha advertido Manzanos.

La Consejería de Agricultura establece un plazo de 5 días para la presentación de solicitudes desde el día siguiente de la publicación de la presente orden en el BOR, que se realizarán preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja: https://www.larioja.org/agricultura/es/gestion-explotaciones... Una vez evaluadas las solicitudes de ayuda presentadas, se elaborará una Resolución provisional con las parcelas de viñedo seleccionadas, que se publicará en el BOR y se abrirá un plazo de 5 días hábiles para la presentación de alegaciones.