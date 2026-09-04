Publicadas las bases reguladoras de la ayuda que moviliza 5,5 millones para mantener la actividad profesional agraria

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LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura abre la convocatoria de esta nueva subvención que supondrá un pago directo de 1.000 euros por explotación gestionado de oficio y sin trámites para los solicitantes de la PAC e incorporará un complemento progresivo según su dimensión en el primer trimestre de 2027

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, día 4, la Orden AGM/44/2026 por la que se establecen las bases reguladoras de la ayuda excepcional al mantenimiento de la actividad agraria profesional en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Con esta disposición, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente movilizará un total de 5,5 millones de euros. Los primeros 3 millones de euros, correspondientes a la convocatoria de 2026, está previsto que puedan ser recibidos por los agricultores y ganaderos profesionales riojanos durante el próximo mes de octubre.

Esta línea extraordinaria de subvenciones forma parte del 'Plan de acción para paliar el impacto de la crisis de costes en el sector agrario de La Rioja 2026-2027', aprobado el pasado mes de mayo, dotado en su conjunto con 10,7 millones de euros y que contenía seis medidas excepcionales.

OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal del plan es facilitar el acceso a la liquidez, dar ayudas directas a los profesionales y abaratar costes con el fin de mitigar las pérdidas de renta generadas por la subida de costes de insumos (gasóleo, piensos y fertilizantes), los retos climáticos y la volatilidad del mercado, prestando especial atención a zonas y subsectores especialmente afectados como el viñedo, la horticultura, el champiñón y la seta, la apicultura o el porcino.

Una de las principales medidas de este plan es la nueva ayuda al mantenimiento de la actividad agraria profesional mediante el establecimiento de un apoyo económico directo destinado a los titulares de explotaciones agrarias que desarrollen de forma efectiva, habitual y principal la actividad agraria.

Con ello se pretende fortalecer la viabilidad de las explotaciones profesionales, mejorar su capacidad de adaptación a las dificultades económicas que afectan al sector y garantizar la continuidad de aquellas personas que han hecho de la agricultura su proyecto profesional y empresarial.

Con este apoyo directo para las explotaciones profesionales agrarias se movilizará un presupuesto de 5,5 millones de euros estructurándose en dos convocatorias sucesivas: la primera puesta en marcha hoy, 4 de septiembre, y dotada con 3 millones de euros y la segunda que supondrá un pago complementario durante los primeros meses de 2027 dotado con otros 2,5 millones de euros.

1.000 EUROS POR EXPLOTACIÓN

En esta primera convocatoria de 2026 se abonará un componente básico de 1.000 euros por explotación, mientras que en la segunda convocatoria de 2027 se aplicarán módulos por orientación productiva, fijados según la pérdida de rentabilidad estadística sufrida en cada orientación productiva, con un límite máximo acumulado de 3.000 euros y que alcanzará los 4.500 euros para personas jurídicas y entidades asociativas.

Son beneficiarios directos de estas ayudas las personas físicas o jurídicas, o entidades sin personalidad jurídica, incluidas las Titularidades Compartidas que tengan domicilio fiscal en La Rioja y sean titulares de una explotación agraria prioritaria o estén dados de alta en el Régimen Especial de Autónomos por cuenta propia en la actividad agraria.

La dimensión de la explotación que se tendrá en cuenta para calcular la parte de la ayuda modulada será la inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de La Rioja a fecha 31 de mayo de 2026.

ABONO Y SOLICITUD AUTOMÁTICOS

En consonancia con la Ley de simplificación administrativa, el Gobierno de La Rioja ha articulado un procedimiento de solicitud y concesión directa diseñado para eliminar cargas burocráticas a los agricultores y ganaderos riojanos: Todos los agricultores y ganaderos profesionales que han registrado su Solicitud Única de la PAC en 2026 no tienen que realizar una nueva solicitud ni hacer ningún tipo de trámite presencial o telemático.

La ayuda se tramitará de oficio utilizando la información ya disponible en la Administración, salvo renuncia expresa El resto de los profesionales que estuvieran dados de alta a 31 de mayo de 2026 en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA) o en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) pero no hubieran presentado la PAC este año, dispondrán de un plazo hasta el viernes 18 de septiembre para aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos, autorizar la consulta de datos tributarios y con la Seguridad Social, y facilitar la cuenta bancaria para el ingreso.

Una vez confeccionado el listado final de beneficiarios, la Consejería de Agricultura publicará la resolución de concesión en el Boletín Oficial de la Rioja y paralelamente cada beneficiario recibirá una comunicación individual con la cuantía reconocida.