Quel, galardonado como 'Mejor Municipio Enoturístico' en los VIII Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España - RUTA DEL VINO RIOJA ORIENTAL

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ruta del Vino Rioja Oriental expresa "su más sincera satisfacción y orgullo" ante la resolución de los VIII Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España, organizados por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), en los que el municipio socio de Quel ha sido galardonado con el prestigioso premio al 'Mejor Municipio Enoturístico'.

Este reconocimiento de carácter bienal, concedido sin dotación económica pero de altísima repercusión y valor dentro del sector, sitúa a Quel y al territorio de Rioja Oriental en la élite de la oferta enoturística nacional de calidad.

De entre un total de 140 candidaturas (en 14 categorías diferentes) procedentes de 29 Rutas del Vino de toda España, el jurado multidisciplinar de los premios ha premiado a Quel por su modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con la tradición vitivinícola.

TRADICIÓN, RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO E IMPULSO LOCAL

El fallo del jurado de ACEVIN ha destacado de Quel "su esfuerzo en la recuperación de un legado unido al paisaje, la arquitectura, la economía y las relaciones sociales, y el mantenimiento de unas tradiciones ligadas al sector vitivinícola que se han sabido transformar también en atractivo turístico permitiendo la dinamización y el desarrollo local y comarcal".

Asimismo, el jurado ha resaltado "la creación de eventos de éxito para la promoción y la difusión de ese esfuerzo y de la historia y los recursos ligados al vino".

Entre los principales activos que abanderan este reconocimiento destaca el excepcional Barrio de Bodegas de Quel, excavado en la montaña y configurado como un conjunto arquitectónico y paisajístico único, reflejo vivo de la cultura del vino en Rioja Oriental.

A su valor patrimonial se suma el dinamismo de su tejido asociativo, hostelero y bodeguero, así como el compromiso del Ayuntamiento de Quel y de toda su ciudadanía con la conservación de la identidad rural.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental, entidad que trabaja día a día por la vertebración y promoción turística de los municipios y empresas del territorio, se valora esta distinción como un hito colectivo que refuerza la estrategia turística de la comarca. Todo el equipo de la Ruta del Vino Rioja Oriental ha transmitido la felicitación a la localidad asociada: "Queremos felicitar calurosamente a todo el municipio de Quel, a sus vecinos, instituciones, asociaciones y profesionales del sector por este galardón tan merecido".

Para la Ruta del Vino Rioja Oriental "es un honor contar con municipios que apuestan de forma decidida por un enoturismo auténtico, vinculado a las raíces y al paisaje. Este premio no solo distingue a Quel, sino que supone un impulso para toda la marca Rioja Oriental, demostrando la altísima calidad y el atractivo de nuestros recursos turísticos".

GALA DE ENTREGA EN MADRID

El acto oficial de entrega de los VIII Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España, en el que se rendirá homenaje a todas las iniciativas, bodegas y municipios galardonados en esta edición, tendrá lugar el próximo 19 de noviembre de 2026 en el Auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid.