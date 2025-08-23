Queralt Lahoz, Muerdo, Idoia y Puño Dragón protagonizan la segunda edición de 'El Eco de la Sierra' - 'EL ECO DE LA SIERRA'

LOGROÑO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este otoño regresa al Círculo Logroñés, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y referente cultural desde principios del siglo XX, la segunda edición de 'El Eco de la Sierra'.

Este ciclo de conciertos acústicos transforma sus salones modernistas en un escenario íntimo y privilegiado, donde artistas y público se relacionan sin barreras. La música y la historia se funden en un ambiente único, lo que convierte cada actuación en una experiencia irrepetible.

Tras el éxito de su primera edición con Depedro y Amparo Sánchez, en noviembre subirán a este escenario algunas de las voces con más carisma de la escena musical española: Puño Dragón (sábado 8 de noviembre), Queralt Lahoz (domingo 9 de noviembre), Idoia Asurmendi (sábado 29 de noviembre) y Muerdo (domingo 30 de noviembre).

Además de la música, la gastronomía será otra gran protagonista del ciclo. Reconocidos chefs rurales riojanos elaborarán aperitivos de autor para degustar después de cada concierto, reforzando la conexión con el territorio y los sabores de La Rioja.

Con un aforo limitado a 200 personas por concierto, 'El Eco de la Sierra' apuesta por la cercanía y la autenticidad, creando momentos irrepetibles en un entorno histórico cargado de belleza y emoción.

Esta iniciativa parte del Festival Sierra Sonora y cuenta con la organización de Cencerro Producciones, con el objeto de confirmar el compromiso de llevar la cultura a lugares especiales y de promover experiencias que fusionan arte, patrimonio y gastronomía.

Entradas ya a la venta en www.cencerro.es

FECHAS Y ARTISTAS

Sábado 8 de noviembre: Puño Dragón.

Domingo 9 de noviembre: Queralt Lahoz.

Sábado 29 de noviembre: Idoia Domingo.

Domingo 30 de noviembre: Muerdo.

Lugar: Círculo Logroñés.