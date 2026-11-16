Quince centros educativos riojanos reciben las distinciones 'Centro Educativo Deportivo 2025-2026'

Los consejeros de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y de Educación y Empleo, Miguel Ángel Fernández Torroba, entregan las distinciones ‘Centro Educativo Deportivo 2025-2026’ - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto con el consejero de Educación y Empleo, Miguel Ángel Fernández Torroba, y el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, han participado hoy, día 16, en la entrega de las distinciones 'Centro Educativo Deportivo 2025-2026', que reconocen la labor de los centros educativos riojanos en el fomento de la actividad física, la práctica deportiva y los hábitos saludables entre sus alumnos.

Un total de quince centros han obtenido esta distinción, que incluye una aportación económica de 1.000 euros para invertir en materia deportiva y una placa acreditativa.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Rioja Deporte, con el apoyo de la Dirección General de Deporte y Juventud, tiene como objetivo promover la práctica habitual de ejercicio físico desde el ámbito educativo e implicar a toda la comunidad escolar en la construcción de hábitos saludables.

En esta convocatoria, otros diez centros educativos han obtenido una aportación de 200 euros por su participación y por haber alcanzado la puntuación mínima de 40 puntos establecida en las bases, sin resultar distinguidos como Centro Educativo Deportivo.

PROYECTOS DEPORTIVOS Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO

La valoración de las candidaturas ha tenido en cuenta diferentes aspectos relacionados con la promoción del deporte en los centros, como la elaboración de un Proyecto Deportivo de Centro, la incorporación de modalidades deportivas a las clases de Educación Física, la organización de actividades físicas dentro y fuera del horario escolar y la existencia de una figura responsable de dinamizar la práctica deportiva.

También se han valorado la colaboración con clubes, federaciones y otras entidades deportivas, las actuaciones formativas relacionadas con el ejercicio físico, la salud y la diversidad funcional en el deporte, así como el grado de implicación del alumnado y sus hábitos de práctica deportiva.