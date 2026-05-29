Quince estudiantes de Grado o Máster de la UR realizarán prácticas durante el verano en el ámbito rural

La rectora de la Universidad de la Rioja (UR) ,Eva Sanz Arazuri, , y Daniel Osés Ramírez, consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, han suscrito el convenio de colaboración - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de la Rioja (UR) ,Eva Sanz Arazuri, , y Daniel Osés Ramírez, consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, han suscrito el convenio de colaboración entre ambas instituciones para financiar la convocatoria de prácticas 'Erasmus rURal'.

Este acuerdo -que renueva los firmados los cuatro años anteriores- va a permitir a 15 estudiantes de Grado o Máster de la Universidad de La Rioja llevar a cabo prácticas durante dos meses en verano de 2026 en empresas e instituciones en municipios de menos de 5.000 habitantes. El plazo de solicitud permanece abierto hasta el 30 de junio.

Durante los 2 meses de prácticas, de forma complementaria los estudiantes tendrán que desarrollar un proyecto de dinamización y emprendimiento rural con el fin de contribuir al reequilibrio territorial, incentivando la llegada de capital humano a los espacios más despoblados para dinamizar su tejido productivo, social e institucional.

La Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja aporta, merced a este convenio, 50.000 euros para financiar las 15 becas de dos meses, que están dotadas con una bolsa de ayuda de 1.200 euro mensuales para quienes se beneficien de ellas; más los gastos de gestión y de Seguridad Social.

Además, un máximo de 8 proyectos podrán recibir una ayuda económica adicional cada uno de 1.300 euro siempre que el proyecto se considere emprendedor e innovador y esté basado en un nuevo servicio o proceso que dinamice el territorio, pueda generar empleo y/o mayor atracción al mismo.

El objetivo es aumentar las potencialidades del territorio, la promoción del empleo joven y el impulso del talento local, fomentando la vinculación de la población de diferentes zonas con los espacios rurales, generando nuevas formas de arraigo y vínculo, que impulsen la actividad y creen oportunidades de empleo en el territorio.

En definitiva, se trata de contribuir al reequilibrio territorial, incentivando la llegada de capital humano a los espacios más despoblados para dinamizar su tejido productivo, social e institucional.

Estas prácticas promueven un aprendizaje más maduro y una experiencia profesional en el alumnado, con el fin de que le conduzca a establecer lazos profundos con el territorio.

OFERTA DE 25 PRÁCTICAS DE ÁBALOS A VENTOSA

La firma de este convenio de colaboración permite financiar la convocatoria de prácticas Erasmus rURal que, para el curso 2026-2027, contempla una oferta de 25 plazas en Ábalos, Aguilar de Río Alhama, Alcanadre, Arnedillo, Arrúbal, Baños de Río Tobía, Briones, Camprovín, Cornago, Enciso, Igea, Laguna de Cameros, Nalda, Nieva de Cameros, Préjano, Rincón de Soto, Terroba, Ventosa.

El plazo de solicitud continúa abierto hasta el 30 de junio y el perfil de las entidades que acogen las prácticas son ayuntamientos, bodegas, sector turístico (hotel, balneario, asociación turística), entidades financieras, empresas agroalimentarias y de agricultura regenerativa.

Estas prácticas están abiertas a estudiantes de cualquier titulación de la Universidad de La Rioja, Grado o Máster, pero supeditadas a las ofertas recibidas. En este sentido, los estudiantes puedan proponer una empresa/entidad en la que puedan encajar sus prácticas en el mundo rural.

Las titulaciones más demandadas son los Grados de Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Educación Infantil, Educación Primaria, Enfermería, Enología, Estudios Ingleses, Ingeniería Agrícola, Geografía e Historia, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Trabajo Social y Turismo.

Esta quinta convocatoria de prácticas Erasmus rURal financiada por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación se suma a las cuatro anteriores, de las que se han beneficiado 38 estudiantes de Grado y Máster desde 2022.

Estos estudiantes han realizado sus prácticas, en Ábalos, Aguilar del Río Alhama, Agoncillo, Alcanadre, Alesón, Anguiano, Arnedillo, Camprovín, Cenicero, Cirueña, Enciso, Grávalos, Igea, Laguna de Cameros, Leza de Río Leza, Manjarrés, Nalda, Nieva de Cameros, Sojuela, Terroba, San Millán de la Cogolla y Ventosa.

A este convenio se suma el que la Universidad de La Rioja mantiene con la Consejería de Educación y Empleo para que los estudiantes de los grados en Educación Infantil y Educación Primaria realicen sus prácticas curriculares en alguno de los centros rurales de La Rioja.