La quinta edición de los premios 'A crear' incorporan las redes sociales

Presentación premios A Crear - FER

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de los premios publicitarios 'A crear' han incorporado una categoría de contenido para redes sociales ante la importancia, "cada vez mayor", de estos canales, tal y como ha avanzado hoy la presidenta de 'A crear', Lola Zuazo.

En rueda de prensa, Zuazo ha presentado unos galardones que se celebran, ha relatado, en un contexto que está marcado "por uno de los momentos de mayor transformación" del sector de la comunicación publicitaria, y el márketing, "que ha cambiado los canales".

Las redes sociales, ha indicado, se han convertido en territorios creativos propios de lenguajes, formatos y dinámicas propias. Por eso, se incorporan como categoría.

En total, los premios cuentan con las de Logotipo; Packaging; Packaging de vino; Diseño Editorial; Spot; Audiovisual; Web; Cuña de radio; Original para prensa o revistas.

También, Publicidad exterior; Evento; Joven Talento; Responsabilidad social; Campaña online; y Campaña Integral. Las candidaturas pueden presentarse del 15 de enero al 17 de febrero de 2027 y los galardones se entregarán el 18 de marzo de 2027.

Zuazo ha comparecido con el consejero de Presidencia, Alfonso Domínguez; la jefa de estudios de la ESDIR, Silvia Cerrolaza, y el jefe de estudios de Formación Profesional del IES Sagasta, Emilio Izquierdo.

"Es muy fácil producir comunicación, pero es muy difícil, y en eso no hemos cambiado tanto, hacer buena comunicación", ha destacado la presidenta de 'A crear' en un contexto de irrupción de las redes sociales y de la Inteligencia Artificial.

La barrera técnica, ha indicado, "se ha democratizado enormemente" y "se saben utilizar muy bien las herramientas". Pero, y ahí está diferencia, ha remarado, "no se sabe qué hacer y por qué hacerlo, a quién dirigirnos y cómo conseguir que algo funcione".

"Podemos tener un producto magnífico, un servicio fantástico y una historia muy diferenciada, pero no sé si no sabemos contarla, es como si no la tuviéramos. Y de eso va nuestro sector, los profesionales y las empresas que formamos parte", ha explicado.

Ha abogado por "aplicar lo humano" frente a la Inteligencia Artificial y usarla "en nuestro favor" y "como sector", poniendo sobre la mesa "la intuición, la experiencia, la sensibilidad cultural, La empatía, el humor, entender a otras personas".

Formarán parte del jurado María Bima, General Manager Manifiesto Barcelona (Sector creativo); Nuria Giménez, Consumer Data &, Digital Director for Europe - The Coca-Cola Company (Marca); y Ana Lorenzo, WPP Comms Lead (Mass media).

Los Premios A crear nacieron en 2019 con el objetivo de visibilizar el talento creativo y profesional de las empresas y profesionales del sector en La Rioja. Este año lo recaudado se destinará a Proyecto Hombre.