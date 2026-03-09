Rebajada la fase de Emergencia de INUNCAR, del 1 al 0, en el cauce del río Añamaza y Alhama por descenso del caudal

El Gobierno de La Rioja despliega medios de control y seguimiento ante el rebosamiento del embalse de Añamaza en Cervera - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del descenso del caudal vertiente por coronación en el embalse del río Añamaza, próximo al casco urbano de Valdegutur, término municipal de Cervera del Río Alhama (La Rioja), se ha declarado, dentro de la fase de emergencia el paso del nivel 1 al nivel 0.

Se hace de acuerdo al Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante inundaciones (INUNCAR).

También destacan, según recoge SOS RIOJA 112, el descenso de niveles en el embalsamiento de aguas del río junto al casco urbano de Valdegutur.

La Evacuación progresiva de aguas en los anegamientos de márgenes y la progresiva capacidad del cauce ordinario de asumir caudales circulantes. La localización está entre el cauce del río Añamaza y Alhama.