Rechazada petición del PP en la que solicitaba la comparecencia de la consejera de Salud sobre adquisición mascarillas

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento de La Rioja ha rechazado la petición del Grupo Parlamentario Popular que pretendía la comparecencia de la actual consejera de Salud, María Somalo, para dar "explicaciones oportunas relacionadas con la adquisición de mascarillas" durante la pandemia del covid-19.

Una comparecencia que el PP ha defendido ante "las sospechas" de "malgasto de dinero público de todos los riojanos", tal y como ha explicado el diputado autonómico, Jesús Ángel Garrido.

A pesar de que "hace seis días ya se solicitaron explicaciones oportunas al Gobierno de La Rioja que no dieron, hoy las volvemos a pedir porque no damos ninguna batalla por perdida". Por eso, ha dicho, "solicitamos de nuevo la comparecencia de la consejera para explicar estos aspectos con la finalidad única y clara de que no exista ninguna sospecha".

"Cuando no hay nada que ocultar, todo se puede explicar pero cuando hay cosas que se quieren ocultar, entonces no todo se

puede explicar. Esto no sólo no tranquiliza, sino que aviva posibles sospechas que podrían existir sobre la gestión del Gobierno", ha explicado.

Garrido ha enumerado esas "sospechas" a juicio de los populares. Así, ha dicho, "sabemos que el Gobierno de La Rioja adquirió mascarillas 'FFP2' a una empresa de Granada y a otra de La Rioja. Sabemos que se compraron 950.000 mascarillas a la empresa de Granada y solo 50.000 a la de La Rioja pero, además, sabemos que las mascarillas de Granada eran mucho más caras que las riojanas (un 56 por ciento más) y también sabemos que el 90 por ciento de las adquiridas en Granada eran defectuosas".

"Estos son los datos que ponemos sobre la mesa y que son razones más que suficientes para obligar a quien está al cargo del departamento que explique por qué se actuó de esa manera y por qué se han tardado 28 meses en iniciar los trámites para solicitar la recuperación de la adquisición de las mascarillas que incumplían los pliegos de condiciones".

Como ha indicado Garrido "el ejercicio del Gobierno riojano debe ser proactivo y no podemos enterarnos por los medios de estas actuaciones. Es importante poner de manifiesto que es obligación del Gobierno informar de las compras fallidas y éstas no aparece en el portal de la transparencia".

CS PIDE "RESPONSABILIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS"

La petición del Grupo Parlamentario Popular ha sido refrendada por Ciudadanos ya que, en palabras de la diputada Pilar Rabasa: "estamos hablando del dinero de todos los riojanos y de contratos públicos".

Rabasa ha indicado, además, que el contrato con la empresa de Granada "ascendía a 3,5 millones de euros". Además, las mascarillas adquiridas a la empresa riojana, ha dicho, "aunque en un principio eran destinadas a Salud, finalmente se remitieron a Administración Pública y Educación porque no tenían calidad".

"Hay muchas causas desconocidas que queremos que se aclaren", ha dicho. "Parece que hay irregularidades y lo peor es que ha estado en juego la salud de todos los riojanos".

"Teniendo en cuenta que se establecieron estos contratos en situación de emergencias, esto no exime para que a posteriori el gobierno rinda cuentas". Por ello, ha dicho, "pedimos responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas".

EL PSOE CRITICA EL 'MODUS OPERANDI' DEL PP

Finalmente, el diputado del PSOE, Raúl Díaz, ha lamentado "el modus operandi" del PP "que es bastante fácil de resumir. Cogen un hecho, le dan la vuelta, y cuando tienen una pseudoinformación la lanzan a un medio de comunicación para que sea bulo nacional y explote en el Parlamento riojano".

"Ya lo hemos visto hace tiempo con otras causas, pero que encima digan que esto es para tener transparencia y que no haya sospechas cuando ésta se escribe con 'P' de PP, no tiene lógica".

"Esto es lo único que hacen ustedes, en toda la legislatura, difundir medias verdades y medias tintas".

Además, y a pesar de que ya se habían pedido explicaciones al Gobierno de La Rioja, "hoy estamos aquí otra vez porque la realidad es que no quieren despejar sospechas si no difundirlas. Ustedes vendieron esta iniciativa para dar un halo de transparencia pero les pido que dejen de mentir porque no quieren que comparezca la consejera de Salud para explicar nada, no les hace falta, ya tienen sus conclusiones, tienen una base que es una 'fake news'".

Con todo ello, ha finalizado, "ustedes no tienen ni los galones ni la credibilidad necesaria para desprestigiar a este Gobierno sembrando sospechas con empresas que han sido reconocidas a nivel nacional y nos han ayudado a abastecernos y a ser solidarios con otras ccaa" y ante ello "les pido más respeto para nuestras empresas".

"Todo les viene bien para sembrar sospechas pero si después de estos tres años de legislatura todo lo que pueden venir a ofrecer es un recorte de un medio digital que esta semana está siendo noticia porque su director es la vergüenza nacional por haberse dedicado a dar informaciones falsas creo que la sociedad riojana espera más de ustedes", ha finalizado.