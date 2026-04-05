Recogimiento y aplausos: la Procesión del Resucitado brilla por el sol y por la laboriosidad de su salida

LOGROÑO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Procesión del Santo Cristo Resucitado ha brillado por el centro de Logroño (desde el Cementerio hasta el Colegio Compañía de María pasando por el Puente de Piedra) tanto por el sol como por el recogimiento y los aplausos ante la laboriosidad de su salida.

A las 11:00 horas, el Cementerio ha acogido una Santa Misa tras la que, poco después de las 12:00 horas, se ha sucedido la Procesión del Santo Cristo Resucitado, de la que se encarga la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

Desde las 10:00 de la mañana ya había quien esperaba en las vallas puestas para el recorrido, sobre todo, en aquellas que se encuentran frente a la puerta del cementerio.

Una posición privilegiada para ver un momento clave, y espectacular, aquel que sucede cuando los cofrades deben realizan una maniobra muy estudiada para poder sacar la talla sin que roce con la puerta.

"Al brazo, a las manos; y ¡al cieloooo!" son las consignas de un momento que el público recibe con silencio primero, exclamaciones ahogadas después y un aplauso anticipado fruto de una emoción que no puede esperar a que los cofrades levanten el paso y que uno de los miembros de la cofradía intenta apaciguar para no romper la concentración. Por fín, ahora sí, aplauso mayoritario y toques de felicitación entre los cofrades.

El paso vuelve a ser colocado sobre los hombros, los cofrades se levantan (deben pasar agachados por la puerta) y la procesión ha continuado con otro momento clave al llegar al lugar donde se levanta la Iglesia de San Antonio de Padua donde las campanas reciben, y alaban, al que al tercer día resucitó.

Fin de la Semana Santa en un día de sol, ya por fin, primaveral, calor a ratos un poco excesivo (se notaba en los nervios templados de quienes esperaban la salida del paso) y una procesión que cierra las vistas durante Semana Santa.

Será, además, en principio, la última de la actual talla de la cofradía, dado que tiene encargada una nueva.