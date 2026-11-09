La rectora de la UR, Eva Sanz, será la protagonista del 'Foro Radio Rioja' del próximo 12 de noviembre

Archivo - La rectora de la UR, Eva Sanz - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nuevo 'Foro Radio Rioja' en este 2026 con una ponente ahora regional. Esta vez, les visita la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, que participa en este encuentro con el tejido social y empresarial riojano, que se celebrará este próximo jueves, 12 de noviembre, en el Espacio Lagares en Logroño.

Tras la pequeña ponencia, '34 años de la Universidad de La Rioja: logros, retos y futuro', ofrecida por Sanz, los invitados a esta cita tendrán la palabra, para trasladar sus preguntas e inquietudes y, a través de la conversación, abordar los asuntos que están en estos momentos de actualidad en este ámbito.

El 'Foro Radio Rioja' tendrá una duración de una hora (de 9,00 a 10,00 horas) y será retransmitido en directo por la App de la Cadena SER y en la web www.radiorioja.es a través de videostreaming.

El encuentro que organiza Radio Rioja cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño, Ibercaja y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).