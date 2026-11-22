LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red Vecinal contra la Violencia de Género de La Rioja ha organizado un programa de actividades en distintos municipios de la comunidad con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La iniciativa tiene como objetivo "sensibilizar a la ciudadanía, fomentar la prevención y promover una sociedad comprometida con la igualdad y los buenos tratos".

El acto que tendrá lugar en la Plaza de la Diversidad de Logroño contará con la presencia de representantes de las distintas administraciones públicas, instituciones y organizaciones, que acompañarán a la Red Vecinal en esta iniciativa de sensibilización y concienciación frente a la violencia de género.

Su participación pone de manifiesto la importancia de la implicación y la colaboración institucional y social para avanzar en la prevención y erradicación de esta violencia.

La programación llegará a Logroño, Haro, Nájera, Calahorra, Arnedo y Santo Domingo de la Calzada, con propuestas dirigidas a diferentes públicos y que buscan implicar a la ciudadanía en la prevención de la violencia de género.

LOGROÑO.

El miércoles 25 de noviembre, a las 11 horas, la Plaza de la Diversidad acogerá 'Atraviesa el arco. Recupera tu vida', una experiencia participativa de sensibilización y concienciación.

La actividad propone atravesar un pasillo de arcos instalado en el espacio público para llegar a una segunda instalación protagonizada por un gran ojo. Las personas participantes podrán incorporar tarjetas a una lona, construyendo colectivamente una imagen que irá tomando forma gracias a la implicación ciudadana.

También en Logroño, del 20 al 30 de noviembre, el Centro Cultural de Ibercaja acogerá la exposición del XIX Concurso de Dibujos 'Dibujando por los Buenos Tratos'.

En esta edición han participado aproximadamente 1.200 alumnos y alumnas de 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria de centros educativos de Quel, Ezcaray, Fuenmayor, Haro, Calahorra, Arnedo, Alfaro y Logroño. La entrega de premios tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, a las 18 horas, en el mismo centro cultural.

Por su parte, en Haro, el martes 24 de noviembre, a las 18 horas, el Centro Juvenil acogerá 'Ruleta por los Buenos Tratos', una actividad de prevención y concienciación sobre la violencia de género dirigida a menores de Educación Secundaria.

En Nájera, el miércoles 25 de noviembre, a las 19,30 horas, la plaza del Ayuntamiento será escenario de actos comunitarios y de la lectura de un manifiesto.

Respecto las actividades en Calahorra, del 10 al 30 de noviembre podrá visitarse la exposición de esculturas 'DOCE', de Emilio San Andrés, en Fundación Caja Rioja, situada en la calle General Gallarza, número 20.

En Arnedo, lo jardines de la Baronesa acogerán el miércoles 25 de noviembre, a las 18 horas, 'De Oca a Oca, el buen trato nos toca', una propuesta de prevención y sensibilización que utiliza el tradicional juego de la oca como herramienta para reflexionar sobre la violencia de género y promover los buenos tratos.

Y en Santo Domingo, el miércoles 25 de noviembre, a las 18 horas, la plaza del Ayuntamiento será el escenario de 'Guiando tus pasos'. La actividad comenzará con el reparto de linternas entre las personas asistentes.

Tras la lectura de unas palabras y un manifiesto para la reflexión, se realizará un apagón en la plaza y las personas participantes encenderán sus linternas, creando una imagen colectiva como símbolo de compromiso frente a la violencia de género.

Con esta programación, la Red Vecinal contra la Violencia de Género "refuerza su trabajo de sensibilización y prevención desde el ámbito comunitario, acercando el compromiso contra la violencia de género a las calles, los espacios públicos, los centros educativos y las asociaciones de distintos municipios riojanos".