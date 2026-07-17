Red.es forma a más de 1.000 personas en competencias digitales básicas en La Rioja

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LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Competencias Digitales Básicas ha concluido con más de 1.000 personas formadas en La Rioja en el marco de la iniciativa Generación D, con cerca de 130 ediciones y más de 8.300 horas de formación presencial.

A nivel nacional se han formado a más de 186.000 personas a través en cursos presenciales impartidos en todas las comunidades y ciudades autónomas.

Impulsado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y con un presupuesto de 45 millones de euros de Fondos Next Generation EU, hasta el pasado 30 de junio el programa ha impartido cerca de 1,5 millones de horas de formación con cursos de 8 horas de duración, siendo más del 60% de las personas formadas mujeres.

La metodología del programa se ha basado en formación presencial en grupos reducidos, diseñada para favorecer un aprendizaje práctico y adaptado a las necesidades de cada participante.

Una fórmula especialmente adecuada para los colectivos destinatarios del programa: personas mayores de 60 años, con discapacidad, vulnerables y sin competencias digitales básicas.

Los participantes han adquirido conocimientos en competencias digitales que les ayuden en su vida cotidiana, para participar de forma activa en la sociedad digital, como realizar trámites con las administraciones públicas, utilizar aplicaciones de banca y compras online, comunicarse mediante herramientas digitales, navegar de forma más segura por internet o utilizar recursos digitales orientados a la búsqueda de empleo y la mejora profesional.

Además de la formación, los asistentes han contado con tutorías para resolver dudas y reforzar los conocimientos adquiridos durante los cursos. Los itinerarios formativos se han organizado en siete áreas temáticas: Tu entorno digital, Gestión del tiempo libre, Comunicación y redes sociales, Seguridad y protección, Mejora tu vida laboral, Ideas para tu negocio y Bienestar digital y acompañamiento.

La temática con mayor participación ha sido "Tu entorno digital", centrada en el uso práctico de la tecnología para las gestiones habituales de la vida cotidiana.

FORMACIÓN PRESENCIAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Las acciones formativas se han desarrollado en la totalidad de las comunidades autónoma y provincias, así como en Ceuta y Melilla. A lo largo de la ejecución del programa se ha formado a una media de 730 personas cada día, logrando contar con 16.000 participantes al mes durante 2026.

La ejecución de los cursos se ha realizado a través de diez entidades de referencia en el ámbito de la formación a los colectivos objeto del programa, seleccionadas por convocatoria pública: Fundación ONCE, Fundación La Caixa, Fundación Secretariado Gitano, Adecco Formación, Telefónica Educación Digital, Euroformac, G12 Grupo Empresarial de Servicios, Fundación Orange, Orange y Fundación Cibervoluntarios.

Red.es ha habilitado una plataforma de seguimiento que ha permitido una gestión eficiente y escalable del programa, facilitando la planificación, ejecución y control de las actividades formativas en tiempo real.

ESPAÑA, POR ENCIMA DE LA MEDIA EUROPEA EN COMPETENCIAS DIGITALES.

La finalización del programa coincide con la publicación del Informe sobre el Estado de la Década Digital 2026 de la Comisión Europea.

Según los datos de Eurostat utilizados en este informe, el 66,5 % de la población española de entre 16 y 74 años cuenta con, al menos, competencias digitales básicas, frente al 60,4 % de media de la Unión Europea.

El informe destaca, además, el papel de Red.es en la ejecución de la estrategia digital española y reconoce la contribución de iniciativas impulsadas por la entidad en ámbitos como la capacitación digital de la ciudadanía, la digitalización empresarial y el impulso a la inteligencia artificial.

Generación D Generación D es una iniciativa del Gobierno de España, que entre sus objetivos busca formar a la ciudadanía en competencias digitales transversales y para el empleo.

Red.es impulsa varias líneas de actuación en el marco de esta iniciativa, financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation EU, entre ellas el programa Competencias Digitales Básicas.

El programa Construyendo la Generación IA, cuenta con 120 millones de euros para la atracción y retención de talento con 374 contratos de formación en inteligencia artificial y digitalización con algunos de los centros de investigación más relevantes de nuestro país en el campo de la Inteligencia Artificial y la digitalización en todos los ámbitos científicos y de investigación.

Por otra parte, Upro es el programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales y cuenta con 200 millones de euros para formaciones híbridas de 150 horas dirigidas a profesionales del sector jurídico, económico, social y de ingeniería con una formación actualizada y avanzada en competencias digitales con la IA como uno de los ejes fundamentales que ya alcanza los 3 millones de horas impartidas.