Reforzada en La Rioja la atención presencial en la Campaña de la Renta 2025

Reforzada la atención presencial en la Campaña de la Renta 2025 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha reforzado la atención presencial en la Campaña de la Renta 2025 y dispone 17 trabajadores para garantizar la prestación de un servicio cercano y homogéneo en todo el territorio en coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Así, desde hoy, día 1, los contribuyentes riojanos pueden presentar presencialmente las declaraciones del IRPF tanto en 'La Bene' como en los SAC, oficinas de atención al ciudadano, dentro del dispositivo activado por el Gobierno de La Rioja.

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, acompañado por el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en La Rioja, Miguel Fernández García, ha visitado este lunes el espacio habilitado en el Salón de Columnas de 'La Bene', y ha recordado que esta campaña están vigentes 27 deducciones autonómicas que en global ahorrarán unos 13,67 millones de euros a casi 95.000 contribuyentes riojanos.

De ellas, tres son novedosas: la deducción de 250 euros para personas celíacas (la estimación es que se beneficien unas 1.300 personas); la bonificación de 1.000 euros el primer año por inicio de actividad económica en el medio rural (unos 450 beneficiarios), y la deducción de 100 euros por las cuotas y las inscripciones a las organizaciones profesionales agrarias (alrededor de 5.170 beneficiarios).

"La política fiscal del Gobierno de La Rioja se orienta a apoyar a las familias, a favorecer la actividad económica y a reforzar la cohesión territorial, y estas 3 nuevas deducciones son una prueba fehaciente de la materialización de ese compromiso", ha enfatizado el consejero. A estas nuevas deducciones se suman, por tercer ejercicio consecutivo, las bonificaciones de los intereses de hipotecas de vivienda suscritas a partir de enero de 2013 y de los gastos de las familias por práctica deportiva.

DOS TRABAJADORES MÁS QUE EL AÑO PASADO

En cuanto al dispositivo de colaboración, Alfonso Domínguez ha explicado el Ejecutivo regional aporta en esta campaña 17 trabajadores, dos más que en la del año pasado: 5 en la plataforma mixta ubicada en el edificio de la antigua Beneficencia, a los que se suman dos empleadas públicas de la Dirección General de Tributos encargadas de las declaraciones de la Fundación de Ayuda a la Discapacidad del Gobierno de La Rioja, y 10 en las Oficinas de Atención al Ciudadano (SAC) de Calahorra, Haro-Nájera, Alfaro, Arnedo, Santo Domingo de la Calzada-Torrecilla y Cervera del Río Alhama.

Ha detallado que, durante la campaña de la Renta del año pasado, los equipos del Gobierno de La Rioja tramitaron un total de 8.672 declaraciones, distribuidas del siguiente modo: 4.293 confeccionadas en la Bene; 4.017 en las Oficinas de Atención al Ciudadano, y 362 en la Dirección General de Tributos, "datos que reflejan la importancia del dispositivo público de apoyo de la Comunidad a los ciudadanos para facilitarles la mayor comodidad posible a la hora de realizar sus gestiones".

BALANCE PROVISIONAL

Desde el 8 de abril, día en el que comenzó la campaña de la Renta 2025, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 44 millones de euros a 65.395 contribuyentes de La Rioja, según los datos facilitados por el delegado de la AEAT en la comunidad, Miguel Fernández García. En total se han presentado 114.000 declaraciones, de las que unas 87.000 son a devolver.

En cuanto a las fechas clave, el 25 de junio será el último día para cumplimentar las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria; el 29 de junio finalizará el plazo para solicitar cita previa y el 30 de junio acabará la campaña.

Los contribuyentes que deseen ser atendidos personalmente tanto en 'La Bene' como en los SAC deben solicitar cita previa, bien llamando al número de teléfono 901223344 (Agencia Tributaria), bien de forma telemática a través de la web https://sede.agenciatributaria.gob.es/. Además, es importante que acudan el día y la hora señalados con toda la documentación necesaria: DNI, número de cuenta bancaria, certificados de retenciones y justificantes de deducciones autonómicas.