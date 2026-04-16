Registrada una solicitud de Comisión de Investigación para esclarecer "la trama de sobresueldos" de altos cargos SERIS

La diputada socialista, María Somalo. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado en la mañana de este jueves una solicitud de Comisión de Investigación ante el Parlamento de La Rioja para intentar esclarecer "la trama de retribuciones y sobresueldos indebidos" que "envuelve" tanto al exgerente del SERIS, Jesús Álvarez, como a otros dos cargos del Servicio Riojano de Salud, la actual gerente de AP del SERIS, Begoña Ganuza, y el exdirector de Atención Hospitalaria, Gustavo Ossola.

Una decisión que, tal y como ha explicado la diputada socialista, María Somalo, toman después de que una auditoría haya acreditado que "en el año 2023 y 2024" estas personas hayan venido percibiendo retribuciones indebidas por realizar actividad extraordinaria "para la que no tenían autorización legal".

Solo en el caso de Jesús Álvarez, y solo por lo referido a la actividad extraordinaria que es lo que recoge la auditoría, pudo cobrar en 2023 "alrededor de 10.000 euros de forma indebida" y en los primeros meses de 2024, hasta que fue cesado en marzo de ese año, "unos 11.000 euros más".

María Somalo ha explicado que con esta comisión quieren tener "de una vez por todas" las nóminas del exgerente del SERIS para tenerlas documentadas durante todo el periodo de prestación de servicios como gerente.

"POR QUÉ FUE CESADO SI NO HABÍA NADA ILEGAL"

Además querrán saber porqué Álvarez fue cesado en su cargo "si desde el Gobierno riojano aseguran que no había nada ilegal". "Han dicho siempre que no hay ninguna irregularidad ni en el cobro, ni en la actividad extraordinaria, ni en la incompatibilidad, entonces, si todo estaba bien diseñado, no entendemos porqué le cesaron de forma abrupta".

En esa Comisión también preguntarán sobre por qué Álvarez "en ningún momento" informó de su actividad extraordinaria en las declaraciones anuales de actividad que todos los años deben hacer los altos cargos del Ejecutivo riojano.

Quieren acreditar también porqué no se solicitó ningún tipo de compatibilidad para hacer la actividad extraordinaria.

Desde el PSOE recuerdan también que "nunca se hizo público" en el portal de transparencia las retribuciones que percibía mensualmente.

¿HAN DEVUELTO ESAS RETRIBUCIONES?

Querrán esclarecer si el Gobierno de La Rioja ha instado en algún momento al exgerente del SERIS a devolver estas retribuciones "declaradas indebidas" por una auditoría al no tener "habilitación legal" y si el propio Ejecutivo riojano ha iniciado algún tipo expediente sancionador ante estos planteamientos y régimen de incompatibilidades.

En esa Comisión también quieren dejar claro que en la anterior legislatura, presidida por la socialista Concha Andreu, "el que fuera gerente del SERIS no realizó ningún tipo de actividad extraordinaria ni cobró un solo euro indebido".

Finalmente y con respecto a los otros dos cargos que también figuran en la auditoria como percibidores de estas retribuciones indebidas, Ganuza y Ossola, "queremos saber si se les ha requerido devolverlas" o, en el caso de Ossola, también como con el exgerente del SERIS, "porqué se le cesó de su cargo de director de Asistencia Hospitalaria en junio de 2024".

Pretenden los socialistas esclarecer también en qué tipo de responsabilidades han incurrido el resto de habilitadores o facilitadores de esta trama de retribuciones como puede ser el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, o la consejera de Salud, María Martín, entre otros cargos.

Desde el PSOE además van más allá recordando que en la anterior legislatura del PP (la liderada por el 'popular', José Ignacio Ceniceros entre 2015 y 2019) y en donde también estaba la actual consejera de Salud, María Martín, "el tandem era el mismo María Martín y Jesús Álvarez como gerente del SERIS, nos gustaría saber si en ese momento el modus operandi era el mismo".

Finalmente desde el PSOE confían en que el PP no se oponga a esta Comisión porque si lo hace "estaría evidenciando que el Gobierno actual de Gonzalo Capellán tiene mucho que ocultar".