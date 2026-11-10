Representantes de la Unión Municipalista compartirán una jornada formativa con ediles riojanos el sábado 14 - PR+

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) acogerá en su nueva sede de Logroño el Congreso Municipalista de La Rioja, el próximo sábado 14 de noviembre de 2026, que servirá como una jornada formativa entre ediles que anteponen el bienestar de sus municipios y su comunidad.

La iniciativa está concebida como un espacio para compartir experiencias, resolver dudas y abordar los retos que implican las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027, especialmente para las candidaturas más pequeñas. Representantes de la Unión Municipalista, encabezados por su presidente, David García, alcalde de Nules (Castellón), y líder de la candidatura local Centrats en Nules, también formarán parte del encuentro.

El secretario general de los riojanistas y delegado de protección de datos de Municipalistas, Iván Herrero, subraya que la jornada "no es solo para integrantes del PR+Riojan@s, está abierta a candidaturas independientes locales, regionales o regionalistas de toda la comunidad, siempre desde el máximo respeto a la identidad e independencia de cada formación, sin ningún compromiso, para sentarnos, conocernos, escucharnos y compartir inquietudes, experiencias y propuestas".

En este sentido, Herrero indica que "el municipalismo riojano tiene mucho que aportar y el diálogo entre quienes trabajamos por nuestros municipios puede abrir nuevas oportunidades de colaboración de muchas maneras".

Por su parte, la presidenta del Partido Riojano, Rita Beltrán Muro, considera que "un municipalismo fuerte es el que hace avanzar a nuestras localidades y eso en el Partido Riojano lo sabemos bien. Sabemos lo que significa trabajar por nuestros pueblos y ciudades, en contacto siempre con los vecinos. Conocemos el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que hay detrás de cada candidatura y, sin duda, por encima de las siglas, están nuestros vecinos, nuestros pueblos y el futuro de La Rioja, por eso también queremos contar con las agrupaciones independientes, porque son las que menos apoyos tienen para mejorar la vida de sus vecinos y están estrechamente unidos y comprometidos con sus municipios".

El Partido Riojano (PR+ Riojan@s) forma parte de Unión Municipalista, una confederación que reúne a cientos de partidos y agrupaciones independientes de diferentes territorios de España, unidos por una forma de entender la política desde la cercanía, la autonomía y la defensa de los intereses locales.

Por su parte, Rita Beltrán, viene defendiendo desde su llegada a la presidencia del PR+Riojan@s la importancia "del trabajo conjunto del regionalismo y el municipalismo con el objetivo puesto solo y exclusivamente en los intereses de La Rioja y de cada una de sus localidades, sin la influencia de intereses partidistas ni de pactos electorales nacionales o compromisos extranjeros que nada tienen que ver con nosotros y nuestros intereses".