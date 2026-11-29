Resultados de las elecciones generales 2026 en La Rioja, en tiempo real- EUROPA PRESS

LOGROÑO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en La Rioja. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

La Rioja elige cuatro diputados en una única circunscripción. Los municipios aportan votos a un recuento común. Los escaños que aparecen en el gráfico corresponden al conjunto de la comunidad.

CÓMO VOTÓ LA RIOJA EN 2023

El PP obtuvo 79.715 votos en La Rioja en las generales de 2023, frente a los 62.322 del PSOE. Ambas candidaturas empataron a dos diputados y se repartieron los cuatro escaños de la comunidad.