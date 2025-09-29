Una retrospectiva de la obra pictórica de Manuel Romero hasta el 18 de octubre en Centro Fundación Caja Rioja-Gran Vía - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una retrospectiva de la obra pictórica de Manuel Romero se puede visitar hasta el 18 de octubre en el Centro Fundación Caja Rioja-Gran Vía, bajo el título de 'Pintando'. El horario para recorrer la muestra es de 18,00 a 21,00 horas.

Precisamente, la exposición la han presentado el propio autor junto al gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes. Éste último ha señalado que la muestra "es muy especial para nosotros, ya que Romero es un gran artista, compañero, amigo y colaborador en muchas ocasiones de la Fundación, hasta el punto de contar, en la actualidad, con un curso de ilustración dirigido por el autor, para el que aún quedan plazas".

El artista ha señalado que la muestra la componen "25 obras de los últimos 25 años", realizadas con "barnices, óleo, aunque también hay algo de acrílico pero poco, porque el acrílico, como es con agua, se lleva mal con el óleo", sin olvidad que también "hay mucha experimentación".

Son cuadros de diferentes formatos, con la características "de los más vaporoso, más en la línea de paisaje, más envolvente". Ha recordado que hizo Bellas Artes, y por ello, aunque se conoce más su faceta de ilustrados, "para mí lo más importante es la pintura, que es donde más libre me siento".

A partir de allí, Romero ha explicado que "cuando terminé la carrera entré en el mundo de la publicidad porque era un sector donde te permitía ser independiente y tener una independencia económica principalmente, si bien -ha reiterado- la pintura donde me siento más yo mismo".

El artista dice que "siempre he estado dibujando", hasta que entre en el taller 'Navaridas' donde "encontré un poco esa relación con el color". "La mezcla de colores, el óleo, eso que para mí era complicadísimo, era muy complejo poder resolver", porque "siempre he estado ahí en ese juego de dominar la mancha, de dominar el color, porque para que no sea el cuadro el que te domine a ti, sino que seas tú el que controles todo".

Sobre su evolución, Romero ha indicado que "en los años 90 lo que tengo es mucha pintura más oscura, con trazo grueso, con una gran influencia del cómic, sobre todo en la revista 'Madrid'".

"La clave de mi evolución fue cuando descubrí a Alejandro Quincoces en Madrid, en la Galería Alfama, en la calle Serrano, donde ví una exposición suya y me quedé sorprendido de la calidad que tenía; a partir de ahí empecé a investigar y luego hice un cursillo con él en Tudela, siendo la mayor influencia que he tenido", ha apostillado.

Para concluir, ha asegurado que intenta "no acabar las obras para que el espectador las acabe con su mirada".