La Ribera del Ebro en La Rioja, en aviso amarillo este sábado

Archivo - Continúa el calor el fin de semana, aunque se rebaja
Archivo - Continúa el calor el fin de semana, aunque se rebaja - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 25 junio 2026 14:00
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   LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Ribera del Ebro, que esta semana ha alcanzado una situación de riesgo importante al superar los 40 grados, estará este sábado en aviso pero amarillo, esto es, de riesgo bajo.

   De acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)" de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se esperan máximas de 36 grados.

   Así, siguiendo este plan, se activa un aviso de nivel amarillo que estará en vigor desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, con una probabilidad de entre el cuarenta y el setenta por ciento.

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