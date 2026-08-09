Riesgo alto de colapso en un edificio de la calle Mayor de Viguera tras el derrumbre esta madrugada de una medianera

El edificio del número 4 de la calle Mayor de Viguera que se ha derrumbado parcialmente - VIGUERA

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El derrumbe de una medianera, sobre las 06,30 horas, en el número 4 de la calle Mayor de Viguera provoca un riesgo alto de colapso del inmueble, compuesto por planta baja y tres alturas. Como medida preventiva, se ha procedido al desalojo de una vivienda en la que reside una familia de diez miembros, que dispone de alternativa habitacional, ha señalado el Ejecutivo riojano.

El edificio afectado se encuentra a unos 50 metros de la plaza del municipio. Por motivos de seguridad, permanecen cortadas tres calles, una de ellas una vía principal con un importante volumen de tránsito.

En el lugar intervienen Bomberos de Logroño, Guardia Civil, SERIS y el técnico de Protección Civil de guardia. También se han desplazado el alcalde de Viguera, tres concejales y el arquitecto municipal.

Viguera se encuentra estos días en fiestas y, ante esta situación, se han suspendido los actos previstos.

En estos momentos se mantiene una reunión en el Ayuntamiento para determinar las medidas que se adoptarán y trasladar información actualizada sobre la situación tanto a las personas afectadas como al conjunto de la ciudadanía.

ALERTA DE LOS VECINOS

Por su parte, un grupo de vecinos de Viguera han señalado a Europa Press que llevan "desde hace cuatro años mandado escritos al Ayuntamiento para que actúen en ese edificio ante el riesgo que conlleva, ya que pasa mucha gente debajo de los andamios que pusieron", ha asegurado Eva Pancorbo.

Ha añadido que "ha sido una suerte que no haya pasado nada" con este derrumbe parcial porque "a las horas en las que se ha producido, al estar de fiestas, había mucha gente por la calle, a la que a gritos he estado pidiendo que no pasase por debajo".